KST Rekabet Gündemi – Mayıs Ayında Neler Oldu?

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Haziran 2026 – Rekabet Kurumu (“Kurum”) için mayıs ayı; yapay zeka uygulamalarından iş gücü piyasalarına, taahhütlere uyum ve hakim durumun kötüye kullanılmasından dağıtım ağlarına ve dikey kısıtlamalara uzanan geniş bir yelpazede yoğun bir karar ve soruşturma trafiğine sahne oldu.

Bu dönemde öne çıkan gelişmeler arasında Meta’nın WhatsApp yapay zeka entegrasyonunun mercek altına alınması ile Unilever’in soğutucu dolapları rakibe açma yükümlülüklerinin genişletilmesini içeren geçici tedbir kararları yer aldı. Öte taraftan kast ajansları hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı ve dizi yapım sektöründe yürütülen soruşturmaya ilişkin uzlaşma kararı yayımlandı.

Diğer yandan Kyocera–Geskokipit kararı; paralel ithalat, bölge ve müşteri kısıtlamaları ile yeniden satış fiyatının tespiti gibi çok katmanlı dikey ihlallerde uzlaşma ve taahhüt mekanizmalarının bir arada uygulandığı dinamik bir örnek olarak dikkat çekti. Yargı kararı üzerine yeniden değerlendirilen CHI Kozmetik dosyasında ise ceza hesaplamasında lehe yönetmelik uygulamasına ilişkin tartışmalar öne çıktı. Mayıs ayının bu en kritik gelişmelerini ve rekabet hukuku dünyasındaki yansımalarını KST Rekabet Gündemi’nde sizler için derledik.

Kurul Kararlarından Öne Çıkanlar

1. Dondurma Dolaplarında Yeni Dönem: Unilever’in Dolapları Rakibe Açma Yükümlülüğü Genişletildi

Algida ve Magnum markalarıyla endüstriyel dondurma pazarında faaliyet gösteren Unilever hakkında 2021 yılında verilen ihlal kararı ile Unilever’e, (i) dondurma dolaplarını rakip ürünlere açma yükümlülüklerine uyup uymadığının ayrıca (ii) münhasırlık ve indirim uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kurul, Unilever hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.1 Bu kapsamda Unilever’e aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir:

Kapalı satış alanı 100 m² ve altında olan satış noktalarında, tüketicinin erişebileceği Unilever’e ait dondurma dolabı dışında başka bir dolap bulunmaması halinde, ilgili dolabın toplam hacminin %30’u tek bir blok halinde rakip ürünlere tahsis edilecektir. Bu alan üzerinde “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresini içeren bir etiket yer alacak ve söz konusu bölümde Algida veya Magnum ürünleri bulundurulamayacaktır.

Satış noktasında rakip ürün bulunmaması halinde, rakiplere ayrılan %30’luk alan boş bırakılacaktır.

Satış noktasının talebi üzerine rakiplere ayrılan alan %30’dan %50’ye kadar artırılabilecektir.

2. Kast Ajanslığı, Kast Direktörlüğü ve Yapımcılık Ayrışıyor

Kurum’un Kast Ajansları Derneği ile kast ajanslığı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü geniş soruşturma mayıs ayında sonuçlandı. Soruşturma kapsamında, ajans komisyon oranları ve hizmet koşullarının birlikte belirlenmesi ile rekabete hassas bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti ihlal ettiği tespit edilerek soruşturma tarafı 36 teşebbüs ve Kast Ajansları Derneği’ne toplam 42,1 milyon TL idari para cezası uygulandı.2

Kararın dikkat çeken yönü ise yalnızca para cezaları değil, sektördeki rekabetçi yapının yeniden tesis edilmesine yönelik kapsamlı davranışsal ve yapısal yükümlülükler oldu. Bu kapsamda teşebbüslerin ve Kast Ajansları Derneği’nin üç ay içerisinde aşağıdaki adımları atması gerekiyor:

Faaliyetlerin ayrıştırılması: Kast direktörlüğü ile kast ajanslığı/menajerlik faaliyetlerinin aynı ekonomik bütünlük altında birlikte yürütülmesine son verilmesi ve bu faaliyetlerden birinin hem şirket ana sözleşmesinden çıkarılması hem de fiilen sona erdirilmesi.

Kast direktörlüğü ile kast ajanslığı/menajerlik faaliyetlerinin aynı ekonomik bütünlük altında birlikte yürütülmesine son verilmesi ve bu faaliyetlerden birinin hem şirket ana sözleşmesinden çıkarılması hem de fiilen sona erdirilmesi. Yapımcılık ile menajerlik arasına duvar örülmesi: Yapımcılık ile kast ajanslığı/menajerlik faaliyetlerinin aynı ekonomik bütünlük bünyesinde birlikte yürütülmemesi ve birlikte yürütülen faaliyetlerden birinin sonlandırılması.

Yapımcılık ile kast ajanslığı/menajerlik faaliyetlerinin aynı ekonomik bütünlük bünyesinde birlikte yürütülmemesi ve birlikte yürütülen faaliyetlerden birinin sonlandırılması. Yan hizmetlere sınırlama: Kast ajansları ve menajerlerin yetenek sağladıkları yapımlarda yapımcı adına danışmanlık, muhasebe, süpervizörlük veya halkla ilişkiler gibi ek görevler üstlenmemesi.

Kast ajansları ve menajerlerin yetenek sağladıkları yapımlarda yapımcı adına danışmanlık, muhasebe, süpervizörlük veya halkla ilişkiler gibi ek görevler üstlenmemesi. Paket yetenek uygulamalarının sonlandırılması: Bir oyuncu veya yeteneğin bir yapımda rol almasının, başka oyuncuların da aynı yapımda yer alması şartına bağlanmaması.

Bir oyuncu veya yeteneğin bir yapımda rol almasının, başka oyuncuların da aynı yapımda yer alması şartına bağlanmaması. Dernek yapısının yeniden düzenlenmesi: Kast Ajansları Derneği üyeliğinin yalnızca kast ajanslığı ve menajerlik faaliyeti yürüten teşebbüslerle sınırlandırılması.

Kast Ajansları Derneği üyeliğinin yalnızca kast ajanslığı ve menajerlik faaliyeti yürüten teşebbüslerle sınırlandırılması. Sektörün bilgilendirilmesi: Dernek üyelerinin faaliyet ayrılığı ve paket yetenek uygulamalarına ilişkin rekabet hukuku yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi.

Dernek üyelerinin faaliyet ayrılığı ve paket yetenek uygulamalarına ilişkin rekabet hukuku yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi. Kamuya açık uyum duyurusu: Kast Ajansları Derneği’nin internet sitesinde söz konusu rekabet endişelerine ilişkin bir bilgilendirme metni yayımlanması.

3. WhatsApp Üzerinde Yapay Zeka Rekabeti: Meta’ya Geçici Tedbir Kararı

Avrupa Komisyonu’nun ardından Kurul da Meta’nın WhatsApp üzerinden yürüttüğü yapay zeka hizmetlerini ve üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının platform üzerinden hizmet sunma imkânlarının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını incelemeye aldı. Kurul, nihai karar verilinceye kadar geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.3 Geçici tedbir kararı kapsamında Meta’ya, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde yerine getirmek üzere aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir:

Erişim Açma Yükümlülüğü: Üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının/asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunabilmesini sağlayacak koşulların oluşturulması.

Üçüncü taraf genel amaçlı üretken yapay zeka sohbet robotlarının/asistanlarının WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmetlerini birincil hizmet olarak sunabilmesini sağlayacak koşulların oluşturulması. Eşit ve Etkin Erişim: Bu hizmetlerin WhatsApp üzerinden sunulmasının fiili veya ekonomik olarak zorlaştırılmaması.

4. Kamera Arkasında Rekabet İhlali: Ay Yapım ve Med Yapım’a İş Gücü Piyasasında Bilgi Değişimi Cezası

Kurum’un dizi yapım ve dağıtım sektörünün önde gelen oyuncularından Ay Yapım ve Med Yapım hakkında yürüttüğü kapsamlı soruşturma, 2025 Kasım ayında iş gücü piyasasına yönelik rekabete duyarlı bilgi değişimi iddiaları bakımından uzlaşma ile sonuçlanmış ve iddiaları kabul eden Ay Yapım’a 75,8 milyon TL; Med Yapım’a ise 47,8 milyon TL idari para cezası verilmişti.4 Her iki teşebbüs bakımından da yüksek para cezalarıyla sonuçlanan uzlaşma kararının gerekçesi yayımlandı.

Karar, soruşturmanın başlangıcındaki ihbar konularından ziyade, Kurum’un yerinde incelemeler sırasında elde ettiği bulgulara dayanması bakımından dikkat çekiyor. İncelemeler kapsamında ulaşılan WhatsApp yazışmalarında tarafların geleceğe yönelik maaş zam oranlarını birbirleriyle paylaştıkları ve çalışan ücretlerini belirli seviyelerde tutmaya yönelik değerlendirmelerde bulundukları tespit edildi. Kurul, söz konusu yazışmaların Ay Yapım ve Med Yapım arasında rekabete hassas bilgi değişiminin gerçekleştiğini açıkça ortaya koyduğunu değerlendirerek özellikle ücret zam oranlarının karşılıklı olarak paylaşılmasının, tarafların ücret belirleme konusundaki bağımsız karar alma süreçlerini zayıflatarak piyasada koordinasyona zemin hazırladığını; bunun da çalışan ücretlerinin piyasa koşullarından bağımsız şekilde baskılanmasına ve işverenler arasındaki rekabetin azalmasına yol açabileceğini belirtmektedir.

5. Paralel İthalattan Fiyat Müdahalesine: Kyocera – Geskokipit Kararı

Fotokopi makinesi ve lazer yazıcıları alanında faaliyet gösteren Kyocera ile Kyocera’nın distribütörlü olan Geskokipit hakkında paralel ithalatın engellenmesi, satıcılarına yönelik bölge ve müşteri kısıtlamaları ve yeniden satış fiyatının tespiti yoluyla rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma uzlaşma ve taahhütlerle sonuçlandı.

Her iki teşebbüs de yeniden satış fiyatının tespiti eylemlerine ilişkin iddialar bakımından uzlaşma yoluna başvurarak cezada indirim aldı. Kurul; Kyocera için yaklaşık 14,5 milyon TL,5 Geskokipit için ise yaklaşık 3,9 milyon TL idari para cezası uyguladı.6 Uzlaşmanın yanı sıra Kyocera bayilerinin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine ve sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ve tek elden alım yükümlülüğü kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarının kaldırılacağına yönelik taahhütler sundu.7 Benzer şekilde Geskokipit de kendi alt bayilerinin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına ve paralel ithalatı engellemeyeceğine yönelik taahhütler sunarak soruşturmayı sonlandırdı.8

6. Rekabet Cezalarında Lehe Düzenleme Testi: CHI Kozmetik Kararı

Rekabet Kurulunun (“Kurul”) yeniden satış fiyatının tespiti nedeniyle CHI Kozmetik hakkında verdiği idari para cezası kararı, ceza hesaplamasına ilişkin kısım sebebiyle idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kurul, 2024 yılında verdiği kararında CHI Kozmetik’in alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle rekabeti ihlal ettiğine karar vererek teşebbüse yaklaşık 94 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.9

CHI Kozmetik tarafından açılan iptal davasında ise yalnızca ihlalin varlığı değil, para cezasının hesaplanma yöntemi de inceleme konusu oldu. İdare mahkemesi, yeniden satış fiyatının tespiti fiilinin varlığını kabul etmekle birlikte, karar tarihinden sonra yürürlüğe giren yeni ceza yönetmeliği karşısında Kurul’un eski ve yeni düzenlemeleri karşılaştırarak teşebbüs lehine olan hükmü uygulaması gerektiği gerekçesiyle Kurul kararını iptal etti.10

Mahkeme kararının yerine getirilmesini teminen Kurul, hem mülga hem de yeni ceza yönetmeliği kapsamında ayrı ayrı hesaplama yaparak başlangıç ceza oranı, ihlal süresi ve ağırlaştırıcı veya hafifletici unsurlar bakımından her iki düzenleme altında da aynı sonuca ulaşıldığını tespit etti. Bu nedenle yeniden değerlendirme sonucunda teşebbüs lehine veya aleyhine bir farklılık ortaya çıkmadığı değerlendirilerek aleyhe hüküm verme yasağı da dikkate alınmak suretiyle idari para cezasının yine aynı şekilde uygulanmasına karar verildi.11

7. Çiğ Süt Soruşturmasında Uzlaşma Kararı: Ayca Süt’e 38 Milyon TL Ceza

Kurum’un geniş kapsamlı çiğ süt soruşturması12 kapsamında yapılan incelemeler neticesinde Konya merkezli süt ürünleri üreticisi Ayca Süt hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtlaması ve belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma, yeniden satış fiyatının tespiti iddiaları bakımından uzlaşma ile sonuçlandı.13 Alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediği iddialarını kabul eden Ayca Süt’e 38 milyon TL idari para cezası uygulandı. Uygulanacak idari para cezası oranı belirlenirken teşebbüsün yurt dışı satışlarının bulunması hafifletici neden olarak dikkate alınarak idari para cezasında %37,1375 oranında indirim yapıldı.

Bölge ve müşteri kısıtlaması ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları Kurul’un gerekçeli kararı beklenmektedir.





Duyurulan Yeni Soruşturmalar

Unilever’e Kapsamlı Rekabet Soruşturması: 14 Endüstriyel dondurma pazarına yönelik yürütülen sektör incelemesi kapsamında, Unilever’in hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin olarak yürütülen ve Unilever hakkında çeşitli yükümlülükler getirilen geçmiş tarihli Kurul kararına 15 uyup uymadığının tespiti ve endüstriyel dondurma pazarındaki rekabete aykırı eylemlerin tespitine yönelik olarak Unilever’in endüstriyel dondurma pazarındaki iştiraki Magnum hakkında soruşturma açılmıştır.

Endüstriyel dondurma pazarına yönelik yürütülen sektör incelemesi kapsamında, Unilever’in hakim durumunu kötüye kullandığına ilişkin olarak yürütülen ve Unilever hakkında çeşitli yükümlülükler getirilen geçmiş tarihli Kurul kararına uyup uymadığının tespiti ve endüstriyel dondurma pazarındaki rekabete aykırı eylemlerin tespitine yönelik olarak Unilever’in endüstriyel dondurma pazarındaki iştiraki Magnum hakkında soruşturma açılmıştır. Meta’nın Yapay Zeka Uygulaması Mercek Altında:16 Meta’nın, Meta AI adlı yapay zeka hizmetini WhatsApp’a entegre etmek ve üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarını engellemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır.

Footnotes

1 Unilever Geçici Tedbir (22.04.2026, 26-15/434-162).

2 Kast Ajanları (21.05.2026, 26-19/585-225).

3 Meta Yapay Zeka Geçici Tedbir (14.05.2026, 26-18/536-193).

4 Ay Yapım – Med Yapım Uzlaşma (20.11.2025, 25-43/1044-596).

5 Kyocera Uzlaşma (30.04.2026, 26-16/490-179).

6 Geskokipit Uzlaşma (12.03.2026, 26-09/267-95).

7 Kyocera Taahhüt (09.04.2026, 26-13/369-145).

8 Geskokipit Taahhüt (12.03.2026, 26-09/267-95).

9 CHI Kozmetik – I (21.05.2025, 24-23/549/232).

10 Ankara 9. İdare Mahkemesi, 05.11.2025 T. 2025/279 E. 2025/1591 K.

11 CHI Kozmetik – II (23.12.2025, 25-49/1200-679).

12 Çiğ Süt (10.04.2025, 25-14/316-M(1)).

13 Ayca Süt Uzlaşma (26-01/4-3).

14 Unilever – II (22.04.2026, 26-15/434-M).

15 Unilever – I (18.03.2021, 21-15/190-80).

16 Meta Yapay Zeka (14.05.2026, 26-18/536-M).

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