Rekabet Kurulu - Abonelik Temelli Video Platformlarına Dair Yürütülen Soruşturma Taahhütle Sonuçlandı

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Rekabet Kurulu (“Kurul”), abonelik temelli isteğe bağlı video platformlarına yönelik 27.02.2025 tarihinde açılan soruşturmada, özellikle içerik ve yetenek münhasırlığı uygulamaları ile Netflix’in Türk içerik üretim süreçlerindeki davranışlarını incelemiştir. Soruşturma kapsamında Netflix’in Türk içeriklerinin ürettirilmesinde çalışacağı bağımsız yapımcı seçiminde uygulamalarda bulunup bulunmadığı, Türk yapımcılarla akdettiği sözleşmelerde haksız şartlara yer verip vermediği ve Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime Video, Exxen ve Gain’in içerik sahipleri ile oyuncu, yönetmen ve senarist gibi yetenek kadrolarıyla akdettikleri sözleşmelerde yer alan içerik ve yetenek münhasırlığı hükümlerinin rekabet üzerindeki etkileri soruşturmanın temel inceleme konularını oluşturmuştur.

Netflix, soruşturma kapsamında ortaya konulan rekabetçi endişeleri gidermek amacıyla; (i) bağımsız yapımcıların ve içeriklerin seçimi süreçlerinin daha şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi, (ii) içeriklere ilişkin münhasırlık uygulamalarının sınırlandırılması, (iii) oyuncu, yönetmen ve senarist gibi yetenek kadrosuna yönelik münhasırlık uygulamalarının kaldırılması ve (iv) Türk yapımcılarla akdedilen sözleşmelerde rekabeti sınırlayıcı nitelik taşıyabilecek bazı hükümlerin değiştirilmesi konularında kapsamlı taahhütler sunmuştur. Söz konusu taahhütler, hem bağımsız yapımcıların Netflix platformuna erişim imkanlarının artırılmasını hem de içerik üretimi ve dağıtımı süreçlerinde ortaya çıkabilecek dışlayıcı etkilerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Bağımsız yapımcıların ve içeriklerin seçim sürecine ilişkin taahhütler

Beş yıl süreyle, Netflix markalı Türk içeriklerinin belirli bir oranının daha önce Netflix ile çalışmamış yapım şirketleri tarafından üretilmesi sağlanacaktır.

Üç yıl boyunca her takvim yılında en az bir “Sunum Günü” düzenlenecek; Türkiye genelinden ve daha önce Netflix ile çalışmamış en az 80 yapımcı, yönetmen ve senaristin projelerini doğrudan Netflix’e sunabilmesine imkân tanınacaktır. Katılımcıların seçim kriterleri kamuya açık şekilde duyurulacak ve başvuru süreci erişilebilir hale getirilecektir.

Markalı Türk içeriklerinin değerlendirilmesinde önceden belirlenmiş kriterler esas alınacak ve Netflix’in küresel içerik yöneticileri değerlendirme sürecine aktif olarak katılacaktır.

Netflix’e sunulan proje ve içerik başvuruları en geç 120 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve başvuru sahiplerine gerekçeli yazılı geri bildirim verilecektir.

İçerik münhasırlığına ilişkin taahhütler

Markalı Türk filmlerine ilişkin münhasırlık süreleri kısaltılacak ve münhasırlık döneminin belirli bir kısmında yapımcılarla gelir paylaşımı modeli uygulanacaktır.

Markalı Türk dizilerinde yapımcılara, içeriklerin Türkiye dışındaki lineer televizyon kanalları ile Türkiye dışındaki işlem bazlı isteğe bağlı video hizmetlerinde dağıtımına yönelik münhasır olmayan kullanım hakları tanınacaktır.

Yapımcılara içeriklerin uluslararası dağıtımından gelir elde etme ve belirli koşullar altında bölüm başına bonus ödeme alma imkânı sağlanacaktır.

Markasız Türk dizi ve filmler bakımından uygulanan münhasırlık süreleri kısaltılacak ve mevcut sözleşmeler bu doğrultuda uyarlanacaktır.

İçeriklerle bağlantılı özgün veya ticari müzik eserlerine ilişkin haklar yalnızca belirlenen münhasırlık süreleri boyunca Netflix tarafından devralınacak veya lisanslanacaktır.

Yetenek münhasırlığına ilişkin taahhütler

Oyuncu, yönetmen, senarist ve benzeri yetenek kadrosu bakımından doğrudan münhasırlık uygulamalarına son verilecektir.

Netflix’in çalıştığı yapım şirketleri ile yetenek kadrosu arasında akdedilecek sözleşmelerde yer alan münhasırlık hükümlerinin kapsam ve süresinin sınırlandırılması konusunda gerekli dikkat ve özen gösterilecektir.

Yapımcılara yönelik kılavuzlara, yapımcı, kast direktörü ve menajer gibi rollerin aynı kişi veya aynı ekonomik bütünlük içerisinde bulunan kişiler tarafından üstlenilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler eklenecektir.

Türk yapımcıları veya dağıtıcıları belirli bir platforma bağlayan rekabet etmeme yükümlülükleri içeren sözleşmeler yapılmayacaktır.

Yapımcıların ürettikleri tüm içerikler üzerinde Netflix lehine münhasır hak tesis eden anlaşmalardan kaçınılacaktır.

Türk yapımcılarla yapılan sözleşmelere ilişkin taahhütler

Markalı Türk dizilerinin devam sezonlarının yapımına ve mali koşullarına ilişkin süreçlerde yapımcıların konumunu güçlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.

Üçüncü taraf bağımsız yapımcıların devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden yararlanması engellenmeyecek veya sınırlandırılmayacaktır.

Disney+, BluTV, Amazon Prime Video, Exxen ve Gain de benzer şekilde içerik ve yetenek münhasırlığından kaynaklanan rekabet endişelerini gidermek amacıyla taahhütlerde bulunmuştur. Bu platformlar, markalı ve markasız içeriklere ilişkin münhasırlık sürelerini üst sınırlarla kısıtlamayı, belirli koşullarda gelir paylaşımı veya maliyet iadesi karşılığında bu süreleri kısaltmayı ve Türkiye’de yayınlanacak markalı Türk içeriklerinde yetenek kadrosuyla doğrudan veya dolaylı münhasırlık ilişkisi kurmamayı taahhüt etmiştir. Ayrıca üçüncü taraf yapımcıların yetenek kadrosuyla ilişkilerinde münhasırlık yaratacak uygulamalardan kaçınılması, kast direktörlüğü, yapımcılık ve menajerlik fonksiyonlarının aynı ekonomik bütünlük altında toplanmaması ve yapımcılarla rekabet etmeme veya tüm içerikleri kapsayan münhasır anlaşmalar yapılmaması yönünde yükümlülükler üstlenilmiştir.

Kurul, soruşturma taraflarınca sunulan bu taahhütleri 30.04.2026 tarihli ve 26-16/498-181 sayılı kararıyla kabul ederek bağlayıcı hale getirmiş ve soruşturmayı taahhüt usulüyle sonlandırmıştır.

(Rekabet Kurulu, 12.06.2026)

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