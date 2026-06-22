Rekabet Kurumu – Kast Ajanslari Derneği̇ İle Kast Ajansi/menajerli̇k Sektöründe Faali̇yet Gösteren Teşebbüslere Yöneli̇k Yürütülen Soruşturmanin Sonuçlandirilmasi

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kast Ajansları Derneği ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırmıştır. Soruşturma kapsamında teşebbüslerin ajans komisyon oranları ve hizmet koşullarını birlikte belirledikleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulundukları ve bazı teşebbüslerin kast ajanslığı faaliyetlerini kast direktörlüğü veya yapımcılık faaliyetleriyle birlikte yürüttükleri iddiaları incelenmiştir.

Kurul, dosya kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda teşebbüslerin ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlemek ve rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine karar vermiştir. Bu kapsamda aralarında İD İletişim, Icon Talent, People, Talento, Abdullah Bulut Menajerlik ve Renda Güner Film Yapım’ın da bulunduğu çok sayıda teşebbüse ve Kast Ajansları Derneği’ne toplam 42.163.586,70 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Kurul ayrıca pazarda etkin rekabetin tesis edilmesi amacıyla sektöre yönelik yapısal ve davranışsal yükümlülükler getirmiştir. Buna göre kast direktörlüğü ile kast ajansı/menajerlik faaliyetlerinin, ayrıca yapımcılık ile kast ajansı/menajerlik faaliyetlerinin aynı ekonomik bütünlük içinde birlikte yürütülmemesi; bu faaliyetleri birlikte yürüten teşebbüslerin faaliyetlerden birini hem şirket ana sözleşmelerinden çıkarmaları hem de fiilen sonlandırmaları gerekecektir. Bunun yanında, oyuncuların bir yapımda yer almasının başka oyuncuların da aynı yapımda yer alması şartına bağlanması yasaklanmıştır. Kast Ajansları Derneği’ne de üyelik yapısının yeniden düzenlenmesi, üyelerin rekabet hukuku riskleri konusunda bilgilendirilmesi ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme yayımlanması yükümlülükleri getirilmiştir.

(Rekabet Kurumu – 09.06.2026)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.