Rekabet Kurulu – Google Hakkında Çevrim İçi Reklamcılık Hizmetlerinde Ayrimcı Faturalandırma Uygulamaları Nedeniyle Soruşturma Açılması Kararı

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd.

Article Insights

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den Oluşan Ekonomik Bütünlük (“Google”) hakkında çevrim içi reklamcılık hizmetleri kapsamında reklamveren ve reklam ajansı müşterilerine yönelik faturalandırma ve ticari uygulamalarının, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Kurul’un ön değerlendirmesine göre, Google’ın çevrim içi reklamcılık ekosisteminde çok taraflı yapı içerisindeki konumu dikkate alınarak, reklam teknolojisi hizmetleri aracılığıyla reklamverenler, ajanslar ve yayıncılar arasında merkezi bir rol oynadığı görülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu hizmetlerin dijital reklam envanterinin otomatik sistemlerle pazarlanmasında kritik öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Soruşturma konusu iddialar, Google’ın reklamveren ve reklam ajansı müşterilerine farklı tüzel kişilikler üzerinden faturalandırma yaparak ayrımcı uygulamalarda bulunup bulunmadığına ilişkindir. Özellikle, Google Ireland Limited üzerinden faturalandırılan müşterilerin Türk vergi mevzuatı kapsamında stopaj yükümlülüğüne tabi olması, Türkiye üzerinden faturalandırılan müşterilerin ise bu yükümlülüğe tabi olmaması nedeniyle ortaya çıkan maliyet farklılıkları inceleme konusudur. Bu durumun, aynı konumda bulunan teşebbüsler arasında eşitsiz rekabet koşulları yaratıp yaratmadığı değerlendirilmektedir.

Rekabet Kurulu, önaraştırma bulgularını ciddi ve yeterli bularak soruşturma açmış olup, süreçte Google’ın müşteri sınıflandırma kriterlerinin objektifliği, bu sınıflandırmanın faturalandırma sistemine etkisi ve ortaya çıkan maliyet farklılıklarının rekabet üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde incelenecektir. Bu kapsamda, söz konusu uygulamaların ayrımcı nitelik taşıyarak hâkim durumun kötüye kullanılması sonucunu doğurup doğurmadığı değerlendirilecektir.

(Rekabet Kurulu – 03.04.2026)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.