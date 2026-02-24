KST Rekabet Gündemi – Ocak Ayında Neler Oldu?

Article Insights

Sinan Diniz’s articles from KST LAW are most popular: within Antitrust/Competition Law topic(s)

in Turkey

with readers working within the Metals & Mining and Oil & Gas industries KST LAW are most popular: within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Energy and Natural Resources and Corporate/Commercial Law topic(s)

Rekabet Kurumunun Ocak Ayı Gündemi

Ocak ayında Rekabet Kurumu (“Kurum”) yayımladığı soruşturma duyuruları ile 2026 yılının rekabet incelemeleri yönünden yoğun geçeceğinin sinyallerini verdi.

Açılan soruşturmaların yanı sıra Kurum, 2025 yılında gerçekleştirdiği el terminalleri sektör incelemesine ilişkin raporunu ve geçtiğimiz yıl birleşme ve devralma cephesinde neler olduğunu ele alan görünüm raporunu yayımladı. İlaveten Kurum, kozmetik sektöründen dayanıklı tüketim mallarına ve ilaç sektöründe iş gücü uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere ilişkin gerekçeli kararlar yayımladı. Kararlarda öne çıkan temel başlıklar; (i) uzlaşma mekanizmasının etkin ve yoğun biçimde uygulanması, (ii) yeniden satış fiyatının tespiti (“YSFT”) uygulamalarının sıkı denetime tabi tutulması ve (iii) hakim durumun kötüye kullanılmasına karşı Kurul'un katı yaklaşımı olarak özetlenebilir. KST Rekabet Gündemi'nin bu ayki sayısında, Türkiye'deki en dikkat çekici rekabet hukuku gelişmelerini sizler için derledik.

El Terminalleri Sektör İncelemesi Raporu Yayımlandı

Kurum, el terminallerinin kullanımını ele aldığı sektör incelemesi raporu kapsamında hızlı tüketim malları perakendecileri ile el terminali üretimi ve yazılımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerden bilgi toplayarak potansiyel rekabet hukuku risklerini incelemiştir.

Rapor; el terminalleri aracılığıyla toplanan verilerin YSFT, bölge ve müşteri sınırlamaları ile indirim sistemleri çerçevesinde rekabetçi endişelere yol açabileceğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte fiyatların izlenmesinin tek başına ihlal teşkil etmediğini ancak bunun, YSFT uygulamalarını kolaylaştırıcı bir unsur olarak değerlendirildiğinin altını çizmektedir.

Rekabet risklerini azaltmak amacıyla teşebbüslere; verilerin toplulaştırılması ve anonimleştirilmesi, rekabete hassas verilere erişim yetkilerinin sınırlandırılması, dijital sistemlerin hukuka uyumlu mekanizmalarla desteklenmesi ve saha ekiplerine düzenli rekabet hukuku eğitimleri verilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak raporun Rekabet Kurulunun yerleşik içtihadı ile uyumlu olduğu, bununla birlikte sunulan iyi uygulama önerilerinin rekabet hukuku uyum çalışmalarında dikkate alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

Kurum ocak ayında, 2025 yılında Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından karara bağlanan birleşme ve devralmalara ilişkin verileri içeren raporunu yayımladı. Rapor kapsamında Kurul'un 2025 yılında, son 12 yıl (2013-2025) dikkate alındığında 416 tane olmak üzere rekor sayıda birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelediği görülmektedir. Görünüm raporunu detaylı şekilde ele aldığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurul Kararlarından Öne Çıkanlar

Sahibinden İkinci El Araç Satış Hizmetine Yönelik Endişeleri Taahhütle Giderdi

Sahibinden'in “kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” ve “bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımını içeren veri birleştirme uygulamaları ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı.1 Sahibinden tarafından rekabetçi endişeleri gidermek amacıyla sunulan taahhütler aşağıdaki şekildedir:

Sahibinden internet sitesi ve Sahibinden mobil uygulamasında Otobid hizmetine ilişkin gösterimlerde bulunulmayacak,

Sahibinden internet sitesi ve Sahibinden mobil uygulamasında kullanıcılar, ilan verme aşamasında Otobid hizmetine yönlendirilmeyecek,

Sahibinden internet sitesinde kurumsal veya bireysel vasıta ilan faaliyetleri kapsamında elde edilen kamuya açık olmayan verilerin Otobid hizmetine yönelik kullanılması engellenecek ve bunu teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirler alınacak ve

Otobid'e yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.

Klor Alkali Sektöründe İki Ayrı İhlal Tespiti

Kurul'un klor alkali sektöründe yürüttüğü iki ayrı soruşturma sonuçlandı. İlk soruşturma kapsamında, klor alkali sektöründe faaliyet gösteren ve içlerinde Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (“Koruma Klor”) de bulunduğu altı teşebbüsün, belirli kamu alımlarına yönelik ihalelerde danışıklı hareket ettikleri gerekçesiyle toplamda yaklaşık 333,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.2

İkinci soruşturma kapsamında ise Koruma Klor'un pazardaki gücünü kullanarak rakiplerini zorlayacak şekilde yıkıcı fiyat uyguladığı ve maliyetinin altında satış yaparak rakiplerini pazar dışına itmeyi amaçlayan eylemlerde bulunduğu tespit edilerek teşebbüse yaklaşık 164,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.3

YSFT Uygulamaları Uzlaşma ile Sonuçlanmaya Devam Ediyor

Ocak ayında Kurum, YSFT iddiasıyla yürütülen ve uzlaşma ile sonuçlanan soruşturmalara ilişkin kozmetik sektöründen bebek gereçlerine ve dayanıklı tüketim mallarına ulaşan çeşitli sektörleri konu alan sekiz gerekçeli karar yayımladı.4 Kurul'un en sık idari para cezası uyguladığı YSFT uygulamalarına ilişkin soruşturmalar, sıklıkla uzlaşma ile sonuçlandırılmaktadır. Bu durum, ocak ayında yayımlanan gerekçeli kararda da somut şekilde kendini göstermektedir.

İş Gücüne Yönelik Rekabet Hukuku Uygulamaları Gerekçeli Kararlarla Şekilleniyor

Kurum'un yakın zamanda merceği altına aldığı iş gücü piyasasında rekabet hukuku uygulamalarına yönelik 2024 yılı sonunda yayımladığı kılavuzu ve 2025 yılı sonunda yayımladığı önemli gerekçeli kararlar, teşebbüsler bakımından yol gösterici olmakla birlikte birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Örnek olarak teşebbüsler arasında, çalışan ücret ve yan haklarına ilişkin bilgi değişimlerine ilişkin güvenli limanlar belirlenmişti ancak çalışanların pazarlık amacı ile rakip teşebbüsler ile maaşlarını paylaşmalarının ihlal olup olmadığı konusu gri alanda kalmıştı.

Kurul, zam oranlarının çalışanlara duyurulması ile bu bilginin güncelliğini yitirdiği ve geçmişe dayalı hatta kamuya açık hale geldiğinin ileri sürülebileceğini belirtmiştir.5 Bununla birlikte iş başvurusu yapan adaylardan öğrenilen rakip maaşlarının rekabeti kısıtlamaktan ziyade çalışan ücretlerindeki rekabeti takip etmeye yönelik olduğu ifade edilmektedir. İş gücü piyasasına yönelik yayımlanan gerekçeli kararların artmasıyla teşebbüslerin eylemlerine ilişkin sınırların belirginleştiği düşünülmektedir.

2026 Yoğun Başladı: Duyurulan Yeni Soruşturmalar

Rekabet Kurumu ocak ayında yayımladığı soruşturma duyuruları ile 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ayında duyurulan yeni soruşturmalar aşağıdaki şekildedir:

Google'a yeni rekabet soruşturması: 6 Kurum, kapsamlı Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesini tamamlamasının ardından, Google'ın mobil ekosistem anlaşmalarının ve sağladığı finansal teşviklerin arama ve tarayıcı hizmetleri bakımından fiili (de facto) münhasırlık yaratıp yaratmadığını değerlendirmek amacıyla yeni bir rekabet soruşturması başlattı. Soruşturma, Kurul'un Google'a yönelik 2018 tarihli kararı üzerine inşa ediliyor. Bununla birlikte üreticilerin alternatif Android tabanlı işletim sistemlerini kullanmasının engellenip engellenmediği ile “Android Developer Verification Program” kapsamındaki son politika değişiklikleri de inceleme konuları arasında yer alıyor.

Kurum, kapsamlı Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesini tamamlamasının ardından, Google'ın mobil ekosistem anlaşmalarının ve sağladığı finansal teşviklerin arama ve tarayıcı hizmetleri bakımından fiili (de facto) münhasırlık yaratıp yaratmadığını değerlendirmek amacıyla yeni bir rekabet soruşturması başlattı. Soruşturma, Kurul'un Google'a yönelik 2018 tarihli kararı üzerine inşa ediliyor. Bununla birlikte üreticilerin alternatif Android tabanlı işletim sistemlerini kullanmasının engellenip engellenmediği ile “Android Developer Verification Program” kapsamındaki son politika değişiklikleri de inceleme konuları arasında yer alıyor. EssilorLuxottica'ya Münhasırlık Soruşturması: 7 Atasun Optik ve RayBan, Vogue, Oakley gibi gözlük markalarının çatı şirketi olan EssilorLuxottica hakkında oftalmik lenslerin toptan satısı, kontakt lenslerin toptan satısı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla fiili münhasırlık oluşturduğu şüphesiyle soruşturma açıldı.

Atasun Optik ve RayBan, Vogue, Oakley gibi gözlük markalarının çatı şirketi olan EssilorLuxottica hakkında oftalmik lenslerin toptan satısı, kontakt lenslerin toptan satısı ile oftalmik makine teçhizat ve sarf malzemelerinin üretimi ve dağıtımı pazarlarında çeşitli uygulamalar yoluyla fiili münhasırlık oluşturduğu şüphesiyle soruşturma açıldı. May-Agro'ya Soruşturma: 8 Ayçiçeği, mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi ve ıspanak tohumu üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren May-Agro Tohumculuk hakkında, bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlediği ve bayilerine bölge/müşteri kısıtlaması uyguladığı iddialarıyla soruşturma açıldı.

Ayçiçeği, mısır, pamuk, tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi ve ıspanak tohumu üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren May-Agro Tohumculuk hakkında, bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlediği ve bayilerine bölge/müşteri kısıtlaması uyguladığı iddialarıyla soruşturma açıldı. Kozmetik Sektörü Mercek Altında : 9 Kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında Celenes markası ile faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında YSFT ve internet satışlarının kısıtlanması iddialarıyla soruşturma açıldı.

: Kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, satış, dağıtım ve ithalatı alanında Celenes markası ile faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında YSFT ve internet satışlarının kısıtlanması iddialarıyla soruşturma açıldı. Dassault Systèmes Bayilik Sistemine Rekabet İncelemesi:10 Mühendislik ve tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan SolidWorks ve CATIA gibi programların sağlayıcısı Dassault Systemes SE, Dassault Systemes International SAS, Dassault Systemes SolidWorks Corporation ve Dassault Systemes İstanbul İnovasyon Teknoloji Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Dassault Systèmes) hakkında bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlediği ve bayilerine bölge/müşteri kısıtlaması uyguladığı iddialarıyla soruşturma açıldı.

Türkiye'deki rekabet hukuku gelişmelerini aktarmaya devam edeceğimiz bir sonraki KST Rekabet Gündemi sayımız için takipte kalın!

Footnotes

1. Sahibinden Taahhüt (25.12.2025, 25-49/1208-683).

2. Klor Alkali Sektörü (25.12.2025, 25-49/1206-681).

3. Koruma Klor (25.12.2025, 25-49/1205-680).

4. Homm Bitkisel (27.12.2024, 24-56/1245-533), Forever Living (02.12.2024, 24-51/1145-484), İtameks (07.11.2024, 24-45/1067-455), Wahl (21.12.2023, 23-60/1157-412), Piyano Kozmetik (21.12.2023, 23-60/1156-411), Remington (28.09.2023, 23-46/877-310), Glohe Bitkisel (21.09.2023, 23-45/852-302), Çetinler (01.12.2022, 22-53/809-333).

5. Menarini (31.10.2024, 24-44/1030-440).

6. Google Android (08.01.2026, 26-01/2-M)

7. EssilorLuxottica (20.11.2025, 25-43/1037-M).

8. May-Agro (31.12.2025, 25-50/1235-M).

9. Carex (18.12.2025, 25-48/1164-M).

10. Dassault Systèmes (04.12.2025, 25-45/1110-M).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.