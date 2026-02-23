Özelleştirme Devirlerinde Rekabet Kurumu Bildirimlerine İlişkin 2026/3 Tebliği – Bilgi Notu

11.02.2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurumundan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2026/3) ile ön bildirime tabi özelleştirme işlemlerine ilişkin ciro eşiğinde değişiklik yapılmıştır.

Anılan Tebliğ, özelleştirme yolu ile gerçekleştirilecek devralma işlemlerinde, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurumu nezdinde yürütülecek ön bildirim ve izin süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumu'na ön bildirimde bulunulması ve özelleştirme sonucunda pazarda ortaya çıkabilecek rekabetçi etkiler hakkında Rekabet Kurulu'nun görüşünün alınması zorunludur.

Değişiklik uyarınca, özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde Rekabet Kurumu'na ön bildirim yükümlülüğünü doğuran ciro eşiği 250 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmiştir. Buna göre, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 1 milyar TL'yi aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce Rekabet Kurumu'na ön bildirimde bulunulması ve özelleştirme sonucunda pazarda ortaya çıkabilecek rekabetçi etkiler hakkında Rekabet Kurulu görüşünün alınması gerekecektir.

Yürürlük Tarihi

Rekabet Kurumu Başkanı tarafından yürütülen Tebliğ No: 2026/3 yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.