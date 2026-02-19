Rekabet Kurumu Birleşme Ve Devralma Mevzuatında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Article Insights

Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de (2010/4 sayılı Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Yeni Tebliğ”) 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklerle birlikte Rekabet Kurumu'nun birleşme ve devralmaya ilişkin mevzuatında önemli güncellemeler yapılmış olup;

bildirime tabi işlemlere uygulanacak ciro eşikleri artırıldı;

teknoloji şirketlerine dair birleşme ve devralmalara yönelik istisnalarda değişiklik yapıldı; ve

Bildirim Formu içeriği düzenlendi ve basitleştirildi.

Yapılan değişiklikler, küçük ve orta ölçekli işlemlerin bildirimden muaf hale gelmesini ve bildirim esnasındaki bilgilendirme yükümlülüğünün azaltılmasını sağlamaktadır.

Ciro Eşikleri Güncellendi

Yeni Tebliğ ile işlemlerin Rekabet Kurulu iznine tabi olması için gereken ciro eşikleri artırılmıştır. Düzenlemeyle birlikte bir birleşme veya devralma işleminin Rekabet Kurulu iznine tabi olması için;

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının üç milyar TL'yi geçmesi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı bir milyar TL'yi; veya

devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 1 milyar TL'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 9 milyar TL'yi aşması gerekmektedir.

Teknoloji Şirketlerini İçeren İşlemler Bakımından Yeni Düzenleme

Yeni Tebliğ öncesinde, teknoloji teşebbüslerini içeren birleşme ve devralmalar bakımından ciro eşikleri uygulanmıyor ve bu işlemler, işlem taraflarının cirolarından bağımsız olarak bildirime tabi tutuluyordu. Yeni Tebliğ ile, istisna kapsamı daraltılarak, işlem taraflarından en az birinin Türkiye'de yerleşik teşebbüs olduğu birleşme işlemleri ile bu nitelikteki teşebbüslerin devralınmasına ilişkin işlemlerde devre konu işlem tarafı bakımından, 1 milyar TL'lik eşiklerin 250 milyon TL olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ortak Girişimler Bakımından Değerlendirme Kriterleri Güncellendi

Ortak girişimlerin değerlendirilmesi bakımından daha önce Kurul tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin değerlendirme kriterleri Yeni Tebliğ ile mevzuata eklendi. Buna göre değerlendirme yapılırken iki ya da daha fazla işlem tarafının ortak girişimle aynı pazarda veya ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın alt, üst veya yakından ilişkili komşu pazarında önemli bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı; ortak girişimin kurulmasının doğrudan bir sonucu olan koordinasyonun, söz konusu ürün veya hizmetlerin önemli bir kısmı bakımından ana teşebbüsler arasındaki rekabeti ortadan kaldırma olasılığının bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulacaktır.

Bildirim Formu Sadeleştirildi

Yeni Tebliğ ile Bildirim Formu'nda da değişiklikler yapılarak sadeleştirmeye gidilmiştir. Etkilenen pazarlar bakımından yatay örtüşme bulunması halinde, işlem taraflarının ilgili pazardaki toplam pazar payı %15'in altında ise veya dikey örtüşme bulunması halinde, taraflardan herhangi birinin ilgili pazardaki pazar payı %20'nin altında ise kısa form usulü uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklığı, girişim sermayesi yatırım fonu ya da risk sermayesi şirketi gibi teşebbüsler tarafından yapılan devralma işlemleri bakımından da Bildirim Formu'nun doldurulmasında bazı bilgiler istenmeyerek sadeleştirmeye gidilmiştir.

Geçiş Hükümleri

Yeni Tebliğ'de yer alan geçiş dönemine ilişkin ek maddeyle birlikte, halihazırda incelemesi devam eden işlemlerden yeni ciro eşiklerinin altında kalan veya bildirim için gerekli diğer koşulları karşılamadığı anlaşılan işlemlerin incelemesi Rekabet Kurulu kararıyla sonlandırılacaktır.

Yeni Tebliğ'e bu linkten ulaşabilirsiniz

