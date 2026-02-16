Birleşme Devralma Mevzuatinda Değişiklik

Article Insights

2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de ("2010/4 sayılı Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2026/2) ("Yeni Tebliğ") 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mart 2022'deki son değişiklikten bu yana önemli bir değişiklik geçirmeyen 2010/4 sayılı Tebliğ'de epey bir süredir özellikle ciro eşikleri bakımından güncelleme yapılması bekleniyordu.

Yeni Tebliğ ile birlikte birleşme ve devralma işlemlerine uygulanacak ciro eşikleri güncellenmiş, teknoloji teşebbüslerine ilişkin istisnaya yönelik bazı değişikliklere gidilmiş, ortak girişimler başta olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerine yönelik Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") değerlendirme sürecine dair hükümler netleştirilmiş ve devam eden incelemelere ilişkin bir geçiş mekanizması öngörülmüştür.

Yeni Tebliğ ile getirilen başlıca değişiklikler ve temel çıkarımlar aşağıda özetlenmektedir:

1. Bildirim Analizi Bakımından Değişiklikler

a. Ciro Eşiklerinde Önemli Artış

Türk rekabet hukuku mevzuatı uyarınca bir birleşme veya devralma işleminin Rekabet Kurulu'nun iznine tabi olabilmesi için aşılması gereken ciro eşikleri önemli oranda artırılarak güncellenmiştir. Böylelikle özellikle yabancılar arası birleşme ve devralma işlemleri bakımından kur dalgalanması sebebiyle eşik üstü kalan ancak herhangi bir rekabet hukuku endişesi doğurma ihtimali olmayan işlemlerin bildirim yükümlülüğüne takılması sorunu giderilmeye çalışılmıştır.

Güncellenen eşiklere göre, bir işlemin Kurul iznine tabi olması için:

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 3 milyar TL 'yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 1 milyar TL 'yi veya, Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 1 milyar TL 'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 9 milyar TL 'yi aşması gerekmektedir.

Yeni Tebliğ'de ciro eşiklerinin yükseltilmesiyle bildirim yükümlülüğünün kapsamı ve hedef işlemleri güncel ekonomik gelişmeler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tanımlanmıştır.

b. Teknoloji Teşebbüsü İstinasının Kapsamı ve Uygulaması Değişti

Yeni Tebliğ ile birlikte teknoloji teşebbüslerine ilişkin bildirim yükümlülüğünü kolaylaştıran özel düzenleme korunmakla birlikte kapsamı daraltılmıştır. Buna göre, işlem taraflarından en az birinin Türkiye'de yerleşik teşebbüs olduğu birleşme işlemleri ile bu nitelikteki teşebbüslerin devralınmasına ilişkin işlemlerde devre konu işlem tarafı bakımından, 1 milyar TL'lik eşikler 250 milyon TL olarak uygulanacaktır.

Bu çerçevede, teknoloji teşebbüsleri bakımından genel ciro eşiklerine kıyasla daha düşük bir Türkiye cirosu eşiği uygulanmaya devam edilmekte; ancak önceki düzenlemeden farklı olarak ciro kriterinin tamamen bertaraf edilmesi söz konusu olmamaktadır.

İlaveten, eski düzenlemede teknoloji teşebbüslerinin (i) Türkiye coğrafî pazarında faaliyet göstermesi veya (ii) Türkiye coğrafi pazarında ar-ge faaliyetinin olması veyahut (iii) Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunması istisna kapsamına girmesi için yeterli görülürken Yeni Tebliğ'de teknoloji teşebbüsünün bizatihi kendisinin Türkiye'de yerleşik olması koşulu getirilerek kapsam daraltılmıştır.

c. Ortak Girişimlerin Değerlendirilmesine Yönelik Düzenleme Tebliğ'e Dahil Edildi

Her ne kadar ortak girişimlerin değerlendirilmesi bakımından 2010/4 sayılı Tebliğ'in 13. maddesi uyarınca ana teşebbüsler arası koordinasyon etkisi Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilse de bununla ilgili değerlendirme kriterlerinin Yeni Tebliğ ile birlikte mevzuata eklendiği görülmektedir. Buna göre Kurul, özellikle ana teşebbüsler arasında rekabeti sınırlayıcı amaç veya etkisi olan tam işlevsel bir ortak girişimin kurulmasına yönelik işlemi değerlendirirken;

İki ya da daha fazla işlem tarafının ortak girişimle aynı pazarda veya ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın alt, üst veya yakından ilişkili komşu pazarında önemli bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı,

Ortak girişimin kurulmasının doğrudan bir sonucu olan koordinasyonun söz konusu ürün veya hizmetlerin önemli bir kısmı bakımından ana teşebbüsler arasındaki rekabeti ortadan kaldırma olasılığının bulunup bulunmadığı hususlarını göz önünde bulunduracaktır.

d. Geçiş Hükmü

Yeni Tebliğ ile belirlenen ciro eşiklerinin veya diğer koşulların, devam eden birleşme veya devralma işlemleri için de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısı ile devam eden birleşme veya devralma işlemlerinden yeniden belirlenen ciro eşiklerinin altında kalan ya da diğer koşulları karşılamadığı tespit edilenler bakımından yürüyen inceleme süreçleri Kurul kararıyla sonlandırılacaktır.

2. Bildirim Formunda Değişiklik

Yeni Tebliğ ile birlikte Bildirim Formu'nda da önemli yapısal değişiklikler yapılmış ve özellikle bilgi sunum yükümlülüğü bakımından sadeleştirme yönünde adımlar atılmıştır. Bu değişikliklerden bazıları şöyledir:

Yeni Tebliğ ile bazı etkilenen pazar bölümleri bakımından önceki pazar payı eşik sistematiğine geri dönülmüştür. Buna göre:

Türkiye'de herhangi bir etkilenen pazarda yatay örtüşme bulunması halinde, işlem taraflarının ilgili pazardaki toplam pazar payı %15'in altında ise,

Türkiye'de dikey örtüşme bulunması halinde, taraflardan herhangi birinin ilgili pazardaki pazar payı %20'nin altında ise,

ilgili bölümler bakımından kısa form usulü uygulanacaktır.

Ayrıca, girişim sermayesi yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, risk sermayesi şirketi ve bireysel katılım yatırımcıları için Türkiye ile sınırlı bilgi verilmesinin yeterli görüleceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, işlemin izne tabi olup olmadığının Yeni Tebliğ uyarınca dikkatle analiz edilmesi, Tebliğ'in Ek-1'inde yer alan Bildirim Formu'nun güncellenmiş yapısına uygun şekilde eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması, kısa/uzun form ayrımının somut işlem bakımından isabetli değerlendirilmesi ve gerekli bilgi ve belgelerin Kuruma tam ve tutarlı biçimde sunulması önem arz etmektedir.

Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) İlgili teşebbüs: Birleşme işlemlerinde birleşen, devralma işlemlerinde devralan ile devre konu kişi ya da ekonomik birimleri, b) İşlem tarafı: Birleşme işlemlerinde birleşen, devralma işlemlerinde devralan ilgili teşebbüslerin içinde bulunduğu ekonomik bütünlükler; devre konu ilgili teşebbüs için ise kendisini ve kontrol ettiği ekonomik birimleri, c) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, ç) Kurul: Rekabet Kurulunu, d) Kurum: Rekabet Kurumunu, e) Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar ile yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları, ifade eder.

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) İlgili teşebbüs: Birleşme işlemlerinde birleşen, devralma işlemlerinde devralan ile devre konu kişi ya da ekonomik birimleri, b) İşlem tarafı: Birleşme işlemlerinde birleşen, devralma işlemlerinde devralan ilgili teşebbüslerin içinde bulunduğu ekonomik bütünlükler; devre konu ilgili teşebbüs için ise kendisini ve kontrol ettiği ekonomik birimleri, c) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, ç) Kurul: Rekabet Kurulunu, d) Kurum: Rekabet Kurumunu, e) Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar ile yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları, ifade eder. İzne tabi birleşme veya devralmalar

İzne tabi birleşme veya devralmalar

MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde; a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının üç milyar TL'yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı bir milyar TL'yi veya, b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun bir milyar TL'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun dokuz milyar TL'yi, aşması hâlinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. (2) İşlem taraflarından en az birinin Türkiye'de yerleşik teknoloji teşebbüsü olduğu birleşme işlemleri ile bu nitelikteki teşebbüslerin devralınmasına ilişkin işlemlerde devre konu işlem tarafı bakımından, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan bir milyar TL eşikleri iki yüz elli milyon TL olarak uygulanır.

MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen bir birleşme veya devralma işleminde; a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının üç milyar TL'yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı bir milyar TL'yi veya, b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun bir milyar TL'yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun dokuz milyar TL'yi, aşması hâlinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. (2) İşlem taraflarından en az birinin Türkiye'de yerleşik teknoloji teşebbüsü olduğu birleşme işlemleri ile bu nitelikteki teşebbüslerin devralınmasına ilişkin işlemlerde devre konu işlem tarafı bakımından, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan bir milyar TL eşikleri iki yüz elli milyon TL olarak uygulanır. Cironun hesaplanması

Cironun hesaplanması

MADDE 8 (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından, her bir işlem tarafının cirosunun hesaplanmasında aşağıdakilerin ciroları toplamı esas alınır: a) İlgili teşebbüs, b) İlgili teşebbüsün doğrudan ya da dolaylı olarak; 1) sermayesinin veya ticari varlığının yarıdan fazlasına sahip olduğu veya 2) oy haklarının yarıdan fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu veya 3) denetim kurulu, yönetim kurulu veya teşebbüsü temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama yetkisine sahip olduğu veya 4) işlerini idare etme hakkına sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler, c) İlgili teşebbüs üzerinde (b)'de sayılan hak ve yetkilere sahip olan kişi veya ekonomik birimler, ç) (c)'de sayılanların, (b)'de sayılan hak ve yetkilere sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler, d) (a)-(ç)'de sayılanların, (b)'de sayılan hak ve yetkilere birlikte sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler. (2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan ciroların hesaplanmasında, devralma işlemleri kapsamında tüzel kişiliğe sahip olan ya da olmayan kısımların devredilmesi hâlinde, devreden taraf bakımından yalnızca devredilen kısmın cirosu esas alınır. (3) İlgili teşebbüslerin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan hak ve yetkilere birlikte sahip olduğu ekonomik birimlerin ciroları, ilgili teşebbüs sayısına göre eşit şekilde bölünerek hesaplanır. (4) İlgili teşebbüslerin üçüncü kişilerle birlikte işlerini idare etme hakkına sahip olduğu ortak girişimlerin ciroları, bu hak sahiplerinin sayısına göre eşit şekilde bölünerek hesaplanır. (5) Üç yıllık dönem içinde, aynı kişiler ya da taraflar arasında veya aynı ilgili ürün pazarında aynı teşebbüs tarafından, bu maddenin ikinci fıkrası anlamında gerçekleştirilen iki ya da daha fazla işlem, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan ciroların hesaplanması bakımından tek bir işlem olarak değerlendirilir. (6) Ciro, tek düzen hesap planına göre bildirim tarihinden bir önceki mali yıl sonunda veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, bildirim tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan net satışlardan meydana gelir. Ciro hesaplanırken bu maddenin birinci fıkrasındaki kişi veya ekonomik birimlerin kendi aralarındaki satışlarından doğan ciroları hesaba katılmaz. Ciro hesaplamasında döviz kuru olarak, cironun gerçekleştiği mali yıldaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ortalaması göz önüne alınır.

MADDE 8 (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından, her bir işlem tarafının cirosunun hesaplanmasında aşağıdakilerin ciroları toplamı esas alınır: a) İlgili teşebbüs, b) İlgili teşebbüsün doğrudan ya da dolaylı olarak; 1) sermayesinin veya ticari varlığının yarıdan fazlasına sahip olduğu veya 2) oy haklarının yarıdan fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu veya 3) denetim kurulu, yönetim kurulu veya teşebbüsü temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama yetkisine sahip olduğu veya 4) işlerini idare etme hakkına sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler, c) İlgili teşebbüs üzerinde (b)'de sayılan hak ve yetkilere sahip olan kişi veya ekonomik birimler, ç) (c)'de sayılanların, (b)'de sayılan hak ve yetkilere sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler, d) (a)-(ç)'de sayılanların, (b)'de sayılan hak ve yetkilere birlikte sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler. (2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan ciroların hesaplanmasında, devralma işlemleri kapsamında tüzel kişiliğe sahip olan ya da olmayan kısımların devredilmesi hâlinde, devreden taraf bakımından yalnızca devredilen kısmın cirosu esas alınır. (3) İlgili teşebbüslerin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan hak ve yetkilere birlikte sahip olduğu ekonomik birimlerin ciroları, ilgili teşebbüs sayısına göre eşit şekilde bölünerek hesaplanır. (4) İlgili teşebbüslerin üçüncü kişilerle birlikte işlerini idare etme hakkına sahip olduğu ortak girişimlerin ciroları, bu hak sahiplerinin sayısına göre eşit şekilde bölünerek hesaplanır. (5) Üç yıllık dönem içinde, aynı kişiler ya da taraflar arasında veya aynı ilgili ürün pazarında aynı teşebbüs tarafından, bu maddenin ikinci fıkrası anlamında gerçekleştirilen iki ya da daha fazla işlem, bu Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan ciroların hesaplanması bakımından tek bir işlem olarak değerlendirilir. (6) Ciro, tek düzen hesap planına göre bildirim tarihinden bir önceki mali yıl sonunda veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, bildirim tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan net satışlardan meydana gelir. Ciro hesaplanırken bu maddenin birinci fıkrasındaki kişi veya ekonomik birimlerin kendi aralarındaki satışlarından doğan ciroları hesaba katılmaz. Ciro hesaplamasında döviz kuru olarak, cironun gerçekleştiği mali yıldaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ortalaması göz önüne alınır. Bildirimin geçerlilik tarihi MADDE 11 (1) Bildirim, Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılır. Bildirim Formunda istenen bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olması ya da bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde bildirim, bu bilgilerin tamamlandığı veya değiştirildiği tarihte yapılmış sayılır. (2) Mevzuat gereği bir kamu kurum veya kuruluşundan görüş alınması gerektiği hallerde Kanunun 10 uncu maddesindeki süreler, görüşün Kurul kayıtlarına intikaliyle başlar. Bildirimin gerçekleşme tarihi

MADDE 11



(1) Bildirim, Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılmış sayılır. Bildirim Formunda istenen bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olması ya da bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde bildirim, bu bilgilerin tamamlandığı veya değiştirildiği tarihte yapılmış sayılır. (2) Mevzuat gereği bir kamu kurum veya kuruluşundan görüş alınması gerektiği hallerde Kanunun 10 uncu maddesindeki süreler, görüşün Kurul kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen günden başlar. (2) Başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmez. (3) Teşebbüsler arasında rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olan ve bağımsız bir iktisadi varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturulması, Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri çerçevesinde de değerlendirilir. (4) Kurul, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamına giren birleşme ve devralma işlemlerine ya izin verir ya da bu işlemi nihai incelemeye almaya karar verdiği takdirde, ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte birleşme veya devralma işleminin nihai karara kadar askıda olduğunu ve uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte ilgililere usulüne göre tebliğ eder. Bu durumda, niteliğiyle bağdaştığı ölçüde Kanunun 40 ila 59 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. Kurul, izin kararında şart ve yükümlülük öngörebilir. (5) Birleşme veya devralmaya ilişkin olarak Kurul tarafından verilen izin, işlemin uygulanmasıyla doğrudan ilgili ve gerekli sınırlamaları da kapsar. Birleşme veya devralma ile getirilen sınırlamaların bu kapsamı aşıp aşmadığının tespitini işlem taraflarının yapması esastır. Birleşme ve devralmaların değerlendirilmesi MADDE 13 (1) Birleşme ve devralmalar değerlendirilirken özellikle; ilgili pazarın yapısı, ülke içinde veya dışında yerleşmiş olan teşebbüslerin fiili ve potansiyel rekabeti, teşebbüslerin pazardaki durumu, ekonomik ve mali güçleri, sağlayıcı ve müşteri bulabilme alternatifleri, arz kaynaklarına ulaşabilme imkânı, pazarlara giriş engelleri, arz ve talep eğilimleri, tüketicilerin menfaatleri, tüketici yararına olan etkinlikler ve diğer hususlar göz önünde tutulur. (2) Başta hâkim durum oluşturulması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütününde yahut bir kısmında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran birleşme veya devralmalara izin verilmez. (3) Ana teşebbüsler arasında rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olan ve bağımsız bir iktisadi varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin kurulması, Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri çerçevesinde de değerlendirilir. (4) Kurul üçüncü fıkrada bahsedilen değerlendirmeyi yaparken, özellikle iki ya da daha fazla işlem tarafının ortak girişimle aynı pazarda veya ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın alt, üst veya yakından ilişkili komşu pazarında önemli bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı; ortak girişimin kurulmasının doğrudan bir sonucu olan koordinasyonun, söz konusu ürün veya hizmetlerin önemli bir kısmı bakımından ana teşebbüsler arasındaki rekabeti ortadan kaldırma olasılığının bulunup bulunmadığı hususlarını göz önünde bulundurur. (5) Kurul; 7 nci madde kapsamına giren birleşme ve devralma işlemlerine ya izin verir ya da bu işlemi nihai incelemeye almaya karar verdiği takdirde, ön itirazını bildiren yazısı ile birlikte birleşme veya devralma işleminin nihai karara kadar askıda olduğunu ve uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte ilgililere usulüne göre tebliğ eder. Bu durumda, niteliğiyle bağdaştığı ölçüde Kanunun 40 ila 59 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. Kurul, izin kararında şart ve yükümlülük öngörebilir. (6) Birleşme veya devralmaya ilişkin olarak Kurul tarafından verilen izin, işlemin uygulanmasıyla doğrudan ilgili ve gerekli sınırlamaları da kapsar. Birleşme veya devralma ile getirilen sınırlamaların bu kapsamı aşıp aşmadığının tespitini işlem taraflarının yapması esastır. Diğer hükümler EK MADDE 1 (1) 7 nci maddede düzenlenen ciro eşiklerinin veya diğer koşulların değiştirilmesi hâlinde, bu yöndeki değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla incelemesi devam eden birleşme veya devralma işlemlerinden yeniden belirlenen ciro eşiklerinin altında kalan ya da diğer koşulları karşılamadığı tespit edilenler bakımından yürüyen inceleme süreçleri Kurul kararıyla sonlandırılır.

