Abd Federal Ticaret Komisyonu – 2026 İtibariyla Birleşme Öncesi Bildirim Dosyalamalari İçin Yargi Yetkisi Ve Ücret Eşiklerinin Güncellemesi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (“FTC”), 1976 Hart-Scott-Rodino Antitröst İyileştirme Yasası kapsamında, 2026 yılı için birleşme öncesi bildirim eşiklerini (jurisdictional thresholds) ve bu bildirimler için ödenmesi gereken dosya ücretlerini (filing fees) 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlemiştir.

FTC, gayri safi milli hasıladaki artış oranına paralel olarak, bir işlemin denetime tabi olup olmadığını belirleyen temel "işlem büyüklüğü" (size-of-transaction) eşiğini 133,9 milyon dolara yükseltmiştir. Bu kararla birlikte, değeri bu tutarın altında kalan birleşme ve devralma işlemleri için FTC ve Adalet Bakanlığı Antitröst Birimine ön bildirimde bulunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu güncelleme, enflasyonist etkilerin bildirim süreçleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Dosyalama ücretleri konusunda ise FTC, işlem hacmine göre kademeli bir yapı belirlemiştir. 2026 yılı itibarıyla en düşük bildirim ücreti 35.000 dolar olarak kalırken, değeri 5,66 milyar doların üzerindeki devasa işlemler için ödenecek en yüksek ücret 2.460.000 dolar olarak revize edilmiştir. Bu ücretler, Federal Register'da yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe gireceğine karar verilmiştir.

(FTC – 14.01.2026)

