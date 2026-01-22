Rekabet Kurumu – 2025 Yili Birleşme Ve Devralma Görünüm Raporu'nun Yayimlanmasi

Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin veriler esas alınarak 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu...

Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin veriler esas alınarak 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu (“Rapor”) yayımlanmıştır. Rapora göre, 2025 yılında toplam 416 işlem incelenmiş olup bu sayı, raporlamaların başladığı 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek işlem adedini ifade etmektedir. İncelenen işlem sayısı, 2024 yılına kıyasla yaklaşık %34 oranında artış göstermiştir.

İşlemlerin ekonomik büyüklüğü incelendiğinde, Türkiye kökenli şirketleri hedef alan birleşme ve devralma işlemlerinin toplam bedelinin yaklaşık 466 milyar 113 milyon TL seviyesine ulaştığı görülmektedir. Buna ek olarak,108 milyar 45 milyon TL tutarındaki 19 özelleştirme işlemi de dikkate alındığında, Türkiye'deki toplam birleşme ve devralma hacmi yaklaşık 574 milyar 159 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Özelleştirme işlemleri, toplam işlem hacmi içerisinde kayda değer bir paya sahip olmuştur.

Sektörel dağılım açısından, işlem sayısı bakımından teknoloji ve enerji sektörleri öne çıkmaktadır. En fazla işlemin gerçekleştiği faaliyet alanları bilgisayar programlama ile elektrik enerjisi üretimi olurken, işlem değeri açısından en yüksek pay bankacılık ve finans sektörüne (parasal aracı kuruluş faaliyetleri) aittir.

2025 yılında yabancı yatırımcıların Türkiye kökenli şirketlere yönelik ilgisi devam etmiş; bu kapsamda 55 yabancı yatırımlı işlem bildirilmiştir. İşlem sayısı bakımından Almanya ilk sırada yer alırken, Fransa ikinci sırada bulunmuştur. Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen inceleme süreçlerinde bildirimlerin ortalama 10 gün içerisinde sonuçlandırıldığı ve bu sürecin işlem süreçlerine hız kazandırdığı Raporda yer almaktadır.

