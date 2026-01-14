2025 Yılı Birleşme Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

Rekabet Kurumu ("Kurum"), 7 Ocak 2026 tarihinde 2025 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu ("Rapor") yayımladı.

Rapor, 2025 yılındaki birleşme ve devralma işlemlerinin istatistiklerini ve önceki yıllarla karşılaştırmaları sağlayarak 2025 yılında Türkiye'deki birleşme ve devralmalara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

Rapor'a göre 2025 yılında Kurul tarafından toplam 416 adet birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bir önceki yıla ait incelenen toplam işlem sayısı (311) ile karşılaştırıldığında bu sayıda yaklaşık %34 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. 2024 yılında incelenen birleşme ve devralma işlemlerinin son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış olmasına rağmen 2025 yılında da artış trendinin devam etmesi Kurul'un birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin denetim faaliyetlerinin belirgin biçimde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

2013-2025 döneminde incelenen yıllık ortalama işlem adedi ise 240 olarak karşımıza çıkmaktadır.

İncelenen işlemlerden (özelleştirmeler hariç olmak üzere) hedef şirketin Türkiye'de kurulu olduğu işlem sayısı 2024 yılında 131 iken 2025 yılında bu sayı 162'ye çıkmıştır.

Türkiye'de gerçekleşen işlemlerin, taraf kökeni bakımından yapılan gruplamaya göre;

Tarafların tümü Türk kökenli olan toplam işlem sayısının 93;

Taraflardan en az birinin Türk kökenli olduğu işlem sayısının 68,

Tüm tarafların yabancı kökenli olduğu işlem sayısının 1 olduğu gözlenmektedir.

Yurt dışında gerçekleşip Türkiye'de bildirim yükümlülüğüne tabi olan işlemler içerisinde ise tüm tarafların yabancı kökenli olduğu işlem sayısının 218 olduğu dikkat çekicidir. 2024 yılında bu sayının 160 civarında olduğu dikkate alındığında Türkiye'deki ciro eşiklerinin özellikle yabancı şirketler arası işlemler bakımından düşük kalmaya başladığı, bu nedenle de doğrudan Türkiye pazarları ile bağlantısı olmayan birleşme ve devralma işlemlerinin Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun iznine tabi olma oranının arttığı gözlemlenebilecektir.

Hedef şirketin Türkiye'de olduğu işlemler yönünden sektörel ayrıma bakıldığında, 2025 yılında bildirilen birleşme ve devralmalar içinde en yüksek sayıda işlem "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" ile "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanlarında gerçekleştirilmiştir. En yüksek işlem değeri ise "parasal aracı kuruluşların faaliyetleri" alanında gerçekleşmiştir.

Yabancı yatırımcıların 2025 yılında Türkiye'de gerçekleştirdikleri işlemlerin sayısı 55 iken yurt dışında gerçekleştirdikleri ve Türkiye'de Rekabet Kurulu izni için bildirim yapılan işlemlerin sayısı ise 226'dır.

Söz konusu işlemleri ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, 2025 yılında dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

Yazılım programlarının yayımlanması

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

İşlem sayılarının yatırımcıların uyruğuna göre dağılımı incelendiğinde ise ilk sırada 9 adet işlemle Almanya ve ikinci sırada 6 adet işlem ile Fransa yer almaktadır. Bu ülkeleri 4 adet işlem ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir.

Özelleştirmeler bakımından ise, 2025 yılında Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanan 19 adet işlem bulunmaktadır. İlgili işlemler, "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı", "ev eşyalarının toptan ticareti" ile "kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı" sektörünün alt kollarına ilişkindir.

Rapor'da 2025 yılında Rekabet Kurumuna bildirilen tüm birleşme ve devralma işlemlerinin "son bildirim tarihinden itibaren" ortalama 10 gün sonra nihai karara bağlandığı ifade edilmektedir. Bu tespitte geçen "son bildirim tarihi" ibaresine ilişkin Rapor'da herhangi bir açıklama olmasa da Rekabet Kurumu'nun 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca bildirim, tüm eksik bilgilerin tamamlandığı ve bildirim formunun tam ve doğru hale geldiği tarihte yapılmış sayıldığından buradaki 10 günlük sürenin Kurum'un tüm bilgi ve belge taleplerine cevap verildikten sonraki ortalama değerlendirme süresi olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 10 günlük değerlendirme süresinin bildirim formunun Rekabet Kurumu'na sunulduğu ilk tarihten sonraki süre olmadığının altı çizilmelidir.

