KST Rekabet Gündemi – Aralık Ayında Neler Oldu?

Ocak 2026 – Aralık ayı Rekabet Kurumu'nun ("Kurum") 2025 yılını yüksek bir tempoyla kapattığı ve duyurduğu çok sayıda yeni soruşturmayla 2026 yılı gündemine ilişkin net bir işaret verdiği bir ay oldu.

Duyurulan soruşturmaların yanı sıra Kurum, jet yakıtından hijyen ürünlerine ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere ilişkin gerekçeli kararlar yayımladı. Bu kararlar çerçevesinde, (i) uzlaşma mekanizmasının etkin ve yoğun biçimde uygulanması, (ii) yeniden satış fiyatının tespiti (“YSFT”) uygulamalarının sıkı denetime tabi tutulması ve (iii) Kurum tarafından gönderilen bilgi taleplerine eksik cevap verilmesine karşı Kurum'un sıfır tolerans yaklaşımı öne çıkan temel başlıklar arasında yer aldı. KST Rekabet Gündemi'nin bu ayki sayısında, Türkiye'deki en dikkat çekici rekabet hukuku gelişmelerinin özetini sizler için derledik.

Kurul Kararlarından Öne Çıkanlar

1. Menfi Tespitten Yoğunlaşmaya: THY Opet/Shell Dosyasının Rekabet Hukuku Yolculuğu

Rekabet Kurulu (“Kurul”) yakın zamanda THY Opet ile Shell arasında Bodrum ve İzmir Havalimanlarına yönelik Türk Hava Meydanlarında Depolama ve Uçaklara Yakıt İkmali İçin Ortak Havacılık Operasyon Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Shell'e ait olan katılım payı ve bununla bağlantılı malvarlıklarının THY Opet tarafından devralınmasına izin verdi.1 İşlem kapsamında dikkat çeken konu, Sözleşme'nin çeşitli Kurul kararlarında farklı değerlendirmelere tabi tutulması oldu.

Menfi Tespit (2006): 2 Sözleşme ilk olarak; BP, Mobil ve Shell'in havalimanlarındaki depolama tesislerini birlikte işletmesine yönelik olarak Kurul'un incelemesine konu olmuş; ortak işletilen tesisin taraflardan bağımsız olmaması nedeniyle tam işlevsel bir ortak girişim olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Kurul, tarafların fiyat ve satış koşullarının ortak operasyondan etkilenmemesi ve fiyatların rekabetçi ihalelerle belirlenmesi hususlarını dikkate alarak Sözleşme'nin rekabeti kısıtlamadığını değerlendirmiş ve Sözleşme'ye menfi tespit belgesi vermiştir.

Bireysel Muafiyet (2008): 3 Sözleşme 2008'de, havalimanlarındaki depolama tesislerini ortak işletme operasyonuna Opet'in de dahil olmasıyla tekrar Kurul karşısına gelmiştir. Kurul yukarıda yer alan 2006 tarihli karara atıf yaparak işlemin yoğunlaşma doğurmadığını yinelemiş; ancak ortak operasyonun rakipler arasında koordinasyon riski yaratabileceği gerekçesiyle menfi tespit vermemiştir. Buna karşılık, ölçek ekonomileri, maliyet avantajı, sınırlı havalimanı alanlarının etkin kullanımı ve operasyonel güvenlik gerekçeleriyle Sözleşme'ye bireysel muafiyet tanımıştır.

Yoğunlaşma:42014 yılında Mobil'in Sözleşme'ye konu varlıklardaki sahip olduğu %25 mülkiyet hakkının THY Opet tarafından devralınması işlemi incelenmiş, işlem sonucunda THY Opet'in %50'lik bir paya sahip olmasının devralma niteliğinde olduğuna karar verilmiştir. Bununla birlikte işlem nihai incelemeye alınmış, THY Opet rekabet endişelerini giderebilmek adına taahhütler sunmuştur.

Son olarak 2023 tarihinde BP'nin Sözleşme'deki katılım payı ve bağlantılı malvarlıklarının da THY Opet tarafından devralınması Kurul incelemesine tabi olmuştur. Kurul, Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ile havalimanlarında BP'nin sahip olduğu malvarlığı ve işletme haklarının devredilmesi sebebiyle işlemin bir devralma olduğuna karar vermiştir.

2025 yılına ilişkin söz konusu kararda ise Kurul, Shell'e ait katılım payı ve bununla bağlantılı malvarlıklarının THY Opet tarafından devralınmasına ilişkin işlemi incelemiştir. Kurul, daha önceki devralma kararlarına atıf yapmak suretiyle işlemin bir yoğunlaşma niteliğinde olduğunu değerlendirmiş ve işleme rekabetçi endişe doğurmaması sebebiyle izin vermiştir.

2. Vindex'e Eksik Bilgi Nedeniyle Ceza

Kurum'un soruşturma yetkilerine yönelik açık bir hatırlatma niteliğinde olan kararda Kurul, Vindex'i Kurum'un bilgi taleplerini yanıtsız bırakması sebebiyle yıllık cirosunun %0,1'i oranında cezalandırdı.5

Soruşturma sürecinde Kurum, Vindex'ten üç ayrı bilgi talebinde bulunmuştur. Vindex'in söz konusu taleplere süresi içinde yanıt vermemesi üzerine Kurum, yönetim kurulu başkanıyla telefon yoluyla iletişime geçmeye çalışmış; ayrıca bilgi taleplerine cevap verilmemesi hâlinde karşılaşılabilecek yaptırımlar e-posta ve telefon yoluyla kendisine bildirilmiştir. Buna rağmen Vindex, konkordato sürecinde olduğunu gerekçe göstererek her defasında ek süre talep etmiş; bu talepler raportörler tarafından olumlu karşılanmıştır. Kararda süreç boyunca Kurum tarafından Vindex ile defalarca iletişim kurulmaya çalışıldığı, ancak çoğu zaman geri dönüş sağlanmadığı; iletişim kurulabilen hallerde ise bilgilerin yalnızca bir kısmının sunulabileceği ifade edilmesine rağmen bu bilgilerin de sunulmadığı ifade ediliyor.

Kurul kararda, idari ve operasyonel zorlukların, teşebbüslerin doğru ve zamanında bilgi sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurguladı. Bununla birlikte Kurul, normal şartlarda eksik veya hiç bilgi sunulmaması hâlinde uygulanan süreli idari para cezasına ilişkin olarak ise, bilgilerin yaklaşık altı aydır temin edilememesi ve konkordato süreci nedeniyle verilerin eksiksiz, doğru ve güvenilir şekilde sunulmasının artık mümkün olmadığı değerlendirmesiyle, bu dosya özelinde gerek görmemiştir.

3. Ceel Kozmetik Hakkındaki YSFT Soruşturması Uzlaşma ile Sonuçlandı

Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük (“Ceel Kozmetik”) hakkında, yeniden satıcıların satış fiyatlarının tespit edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma uzlaşma ile sonuçlandı.6 YSFT, Kurum'un uzun süredir yakından takip ettiği, bu kapsamda sıklıkla soruşturma başlattığı ve en yoğun şekilde idari para cezası uyguladığı ihlal türleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede Kurul kararlarında, yeniden satış fiyatının tespiti iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda şirketlerin uzlaşma mekanizmasını sıklıkla tercih ettiği görülüyor. Ceel Kozmetik de uzlaşma yoluna giderek soruşturmayı erken aşamada sonlandırmayı kabul etmiş; uzlaşma süreci sonucunda, %25 uzlaşma indirimi ile birlikte, 2,5 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

2026'ya Doğru: Yeni Soruşturmalar Gündemde

2025 yılının sonuna yaklaşılırken Kurum'un kritik sektörlerde başlattığı çok sayıda önemli soruşturma, önümüzdeki yıla ilişkin yoğun bir uygulama gündemine işaret ediyor:

Doküman Çözümleri Pazarında Rekabet Soruşturması: 7 Kurum, Türkiye'de büro malzemeleri, bilgi teknolojileri, doküman çözümleri, bilgi işlem makineleri ve yazılımlarının yanı sıra bu ürünlere ait aksam ve yedek parçaların, kırtasiye ve sarf malzemelerinin, bilgisayar, faks, tarayıcı, fotokopi, yazıcı, ozalit ve çok fonksiyonlu cihazların ithalatı, montajı, bakımı, onarımı ve satışı alanında faaliyet gösteren Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri AŞ ve Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.'den oluşan ekonomik bütünlük (“ Kyocera ”) ile Kyocera'nın distribütörü Geskopikit Dijital Kopyalama AŞ hakkında paralel ithalatı engellemek, aktif/pasif ayrımı gözetmeksizin yeniden satıcıların satış yapacağı müşteri ve bölgelere yönelik kısıtlamalarda bulunmak ve yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiaları ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ayrıca Kyocera'nın bayilik sözleşmelerinde yer alan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğü detaylı şekilde incelenecek.

Orzaks İlaç Hakkında Rekabet İncelemesi : 8 Takviye edici gıdalar ve tüketici sağlığı ürünleri alanında Orzax markası ile faaliyet gösteren Orzaks İlaç hakkında, eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uyguladığı çeşitli indirimler ile hâkim durumunu kötüye kullandığı ve sözleşme hükümleriyle yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtladığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Mettler-Toledo'ya Hâkim Durum Soruşturması: 9 Ölçüm ve kontrol ekipmanları satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet gösteren Mettler-Toledo'nun satış sonrası hizmetler pazarında rakiplere yedek parça tedarikini kısıtlama, cihazlarda çeşitli teknik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan şifre paylaşımını gerçekleştirmeme gibi eylemler yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Tohum Sektörü Soruşturmasının Kapsamı Genişledi: 10 Tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren yedi teşebbüsün bölge/müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma 11 kapsamına dört teşebbüs daha dahil edildi. Bu soruşturma ile bağlantılı olarak ayrıca hibrit endüstriyel kornişon ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına yönelik soruşturma da devam ediyor.

Tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren yedi teşebbüsün bölge/müşteri paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamına dört teşebbüs daha dahil edildi. Bu soruşturma ile bağlantılı olarak ayrıca hibrit endüstriyel kornişon ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarına yönelik soruşturma da devam ediyor. Fide Sektörü Mercek Altında:12 Sebze fidesi sektöründe faaliyet gösteren 18 teşebbüs ve bu teşebbüslerin üye olduğu Fide Üreticileri Alt Birliği hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamındaki iddialar arasında geleceğe yönelik fiyatların, satış koşullarının, maliyetlerin, kâr beklentilerinin ve arz miktarlarının teşebbüsler arasında paylaşıldığı, bazı firmaların düşük fiyat uygulayan rakiplerini fiyat yükseltmeleri için uyardıkları, ayrıca fiyatları ve satış koşullarını birlikte belirledikleri ve bu konularda sektörel birlik toplantılarında karar aldıkları iddiaları bulunuyor.

Türkiye'deki rekabet hukuku gelişmelerini aktarmaya devam edeceğimiz bir sonraki KST Rekabet Gündemi sayımız için takipte kalın!

