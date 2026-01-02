CMA, Google'in "Privacy Sandbox" Taahhütlerini Kaldirarak İncelemeyi Sonlandirdi

Article Insights

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA), Google'ın Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerini ikame etmeye yönelik “Privacy Sandbox” araçlarına ilişkin yürüttüğü rekabet incelemesi sona erdi. Google tarafından 11 Şubat 2022'de sunulan bağlayıcı taahhütler, 17 Ekim 2025 itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Süreçteki bu dönüm noktası, Google'ın üçüncü taraf çerezlerini tamamen engelleme planından vazgeçerek; kullanıcılara bu konuda bilinçli bir seçim yapma imkanı tanıyan yeni bir model (prompt yaklaşımı) benimseyeceğini açıklamasının bir sonucudur. CMA, 13 Haziran – 4 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki istişare sürecinin ardından, Google'ın stratejik rota değişikliği nedeniyle söz konusu taahhütlerin sürdürülmesine gerek kalmadığına ve mevcut rekabet endişelerinin bu aşamada giderildiğine karar vermiştir.

Bununla birlikte CMA; Google'ın yeni "kullanıcı tercihi" modelinin piyasa üzerindeki etkilerini, genel rekabet kuralları ve yeni yürürlüğe giren Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası (DMCC) çerçevesinde yakından takip etmeye devam edeceğini vurgulamıştır. Bu dosyanın kapatılması, dijital pazarlardaki dinamik yapı karşısında rekabet otoritelerinin müdahale araçlarını nasıl esnetebildiğini gösteren önemli bir emsal teşkil etmektedir.

