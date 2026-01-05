FTC'den 7-eleven'a "ön Bi̇ldi̇ri̇m" Yükümlülüğü İhlali̇ Nedeni̇yle Rekor Ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), perakende devi 7-Eleven'ın 2018 tarihli bir taahhüt kararında yer alan "ön bildirim" (prior notice) yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı, 4,5 milyon ABD doları tutarında bir uzlaşma ile sonuçlandırdığını duyurdu. Bu tutar, FTC tarihinde ön bildirim ihlalleri kapsamında hükmedilen en yüksek sivil para cezası olmasının yanı sıra, FTC tarihindeki en büyük müzakere edilmiş uzlaşma niteliğini taşımaktadır.

Süreç, 7-Eleven'ın 2018 yılında Sunoco'dan yaklaşık 1.100 akaryakıt istasyonunu devraldığı işlem sonrasında verilen "Rıza Kararı"na (Consent Order) dayanmaktadır. İlgili karar uyarınca şirketin, belirli yerel pazarlarda yeni bir devralma gerçekleştirmeden önce FTC'ye ön bildirimde bulunması şart koşulmuştur. Ancak FTC; Florida, St. Petersburg'daki bir istasyonun kararda açıkça belirtilmesine rağmen Aralık 2018'de bildirim yapılmaksızın devralındığını ve durumun Komisyona ancak Mart 2022'de bildirildiğini tespit etmiştir.

FTC'nin incelemesindeki en dikkat çekici husus, şirketin taahhüt kararlarına uyumu denetleyecek etkin bir iç kontrol sistemi kurmadığına yönelik değerlendirmesidir. Uzlaşma neticesinde 7-Eleven, söz konusu para cezasını ödemenin yanı sıra ilgili istasyonu FTC onaylı bir alıcıya devretmeyi ve gelecekteki olası yoğunlaşmaların takibi için getirilen ek ön bildirim yükümlülüklerini de kabul etmiştir. Bu dosya, rekabet otoritelerine verilen taahhütlerin operasyonel takibinin ve kurumsal uyum mekanizmalarının, en az maddi hukuk kuralları kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.