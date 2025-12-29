Avrupa Komisyonu - Otomotiv Marş Aküleri Pazarına İdari Para Cezası

Article Insights

Avrupa Komisyonu, Clarios'un (eski adıyla JC Autobatterie), pişmanlık bildirisi üzerine 26 Eylül 2017 tarihinde başlattığı otomotiv marş aküleri pazarına ilişkin soruşturmada, Exide, FET (Elettra dâhil) ve Rombat ile sektör birliği EUROBAT'a, Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam yaklaşık 72 milyon avro tutarında para cezası uygulamıştır.

Komisyon yapmış olduğu değerlendirmede; üreticilerin ve EUROBAT'ın birlikte hareket ederek, içten yanmalı motorlu binek araçlar ve kamyonlarda kullanılan en önemli girdi ve maliyet unsuru olan kurşun maliyetlerine ilişkin primlerin EUROBAT aracılığıyla sektör yayını Metal Bulletin'da yayımlanarak koordineli şekilde belirlendiğini ve bu primlerin fiyat müzakerelerinde ortak bir standart hâline getirildiğini tespit etmiştir. Komisyon, bu uygulamanın, Avrupa'daki otomobil ve kamyon üretim maliyetlerinin artmasına yol açmış olabileceğini ve sektör genelinde gizli bir fiyatlandırma standardı yaratarak rekabeti sınırladığını belirtilmiştir.

Karteli Komisyon'a bildiren Clarios pişmanlık (leniency) programı kapsamında ceza almazken, Komisyon'un bilgi talebi üzerine pişmanlık başvurusu yapan FET ve Rombat'a ise para cezalarında indirim uygulanmıştır. EUROBAT'a ise, kartelin kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle ayrıca ceza verilmiştir., Banner ve Kellen hakkında ise soruşturma sonlandırılmıştır.

Son olarak Komisyon, bu kararın sektör genelinde ticaret birliklerinin rekabete aykırı uygulamaları kolaylaştırmaması gerektiğine dair önemli bir mesaj niteliği taşıdığını belirtmiştir.

(Avrupa Komisyonu – 15.12.2025)

