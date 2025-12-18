ARTICLE
18 December 2025

4054 Sayili Kanun Kapsaminda İdari̇ Para Cezasi Alt Siniri Güncellenmi̇şti̇r

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan Tebliğ No: 2026/1 ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında...
Turkey Antitrust/Competition Law
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular:
  • in Turkey
Nazali are most popular:
  • within Compliance topic(s)

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan Tebliğ No: 2026/1 ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen idari para cezası alt sınırı güncellenmiştir. 1/1/2026 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar geçerli olacak bu alt sınır, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen yeniden değerleme oranı olan %25,49 artış esas alınarak 302.484,86 TL olarak belirlenmiştir. Bu resmi düzenleme, teşebbüslerin rekabet hukuku ihlallerinde karşılaşabileceği mali yaptırımların alt limitini oluşturmaktadır. İlgili Tebliğ Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More