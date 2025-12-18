4054 Sayili Kanun Kapsaminda İdari̇ Para Cezasi Alt Siniri Güncellenmi̇şti̇r

Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan Tebliğ No: 2026/1 ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen idari para cezası alt sınırı güncellenmiştir. 1/1/2026 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar geçerli olacak bu alt sınır, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen yeniden değerleme oranı olan %25,49 artış esas alınarak 302.484,86 TL olarak belirlenmiştir. Bu resmi düzenleme, teşebbüslerin rekabet hukuku ihlallerinde karşılaşabileceği mali yaptırımların alt limitini oluşturmaktadır. İlgili Tebliğ Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

