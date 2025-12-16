Rekabet Kurumu – Türk Dizi Sektörüne İlişkin Soruşturmanın Taahhüt Ve Uzlaşma Usulleri İle Sonuçlandırılması

Article Insights

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi (“AY Yapım”), Med Yapım Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi (“Med Yapım”) ve MA Distribution Televizyon ve Filmcilik Anonim Şirketi (“MADD”) hakkında Türk dizilerinin yurt dışı ortak dağıtımı ile iş gücü piyasasındaki rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara yönelik yürüttüğü soruşturmayı taahhüt ve uzlaşma usulleriyle sonuçlandırmıştır. Uzlaşma kapsamında Kurul tarafından AY Yapım ve Med Yapım'ın çalışan ücretlerine ilişkin rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaşarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilmiş ve AY Yapım'a 75.790.035,98 TL, Med Yapım'a 47.811.989,24 TL idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan, ortak dağıtım faaliyetinden kaynaklanan rekabetçi endişelerin giderilmesi amacıyla tarafların sunduğu yapısal ve davranışsal taahhütler kabul edilmiş; bu çerçevede MADD'nin varlığına son verilmesi, devri veya gerekli hâllerde tasfiyesi ile dağıtım pazarında şeffaf ve çok oyunculu bir yapının oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Soruşturma sürecinde, yurt dışı dağıtım pazarında AY Yapım ve Med Yapım'ın MADD üzerinden yürüttüğü ortak dağıtım modelinin rekabeti sınırlayıcı nitelikte olduğu, ayrıca tarafların iş gücü piyasasında güncel çalışan ücretlerine ilişkin rekabete hassas bilgileri karşılıklı olarak paylaştıkları belirlenmiştir. Bu nedenle Kurul, hem ortak dağıtım yapısını ortadan kaldıracak yapısal tedbirleri hem de hassas bilgi akışını kesin şekilde engellemeyi amaçlayan düzenlemeleri bağlayıcı hâle getirmiştir.

Buna ek olarak, AY Yapım ve Med Yapım tarafından verilen süresiz davranışsal taahhütler kapsamında yalnızca kendi hak sahibi oldukları içeriklerin dağıtımını üstlenmeleri, bağımsız dağıtıcı kullanımını güvence altına almaları, yaratıcı ekip ve oyuncularla münhasırlık içeren sözleşmelerden kaçınmaları, uluslararası alıcılarla yapılacak anlaşmalarda rekabeti kısıtlayıcı münhasırlık hükümlerine yer vermemeleri ve içerikleri yurt dışına şeffaf, ayrıştırılabilir biçimde sunmaları sağlanacaktır.

(Rekabet Kurulu – 20.11.2025, 25-43/1044-596 & 25-43/1043-595)

