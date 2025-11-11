YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmaları Hakkında Yeni Bilgilendirme

Article Insights

Bilindiği gibi YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 09/09/2025 tarihli, 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştı. (Konuyla ilgili yazımızahttps://kesikli.com/tr/news-insight/2025-09-15-yeka-ges-2025-ve-yeka-res-2025-yarismalarina-iliskin-duyuru-yayimlandi/ linkinden ulaşabilirsiniz).

31 Ekim 2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurusu ile YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 için Yarışma Düzeltme İlanı ile zeyilname yayımlanarak 09/09/2025 tarihinde 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmış olan Yarışma İlanında değişiklikler yapılmıştır.

Başvuru, yeri ve saatini düzenleyen m.2/ç 'de yapılan değişikliğe göre;

YEKA RES-2025 için başvurular 02/12/2025 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında elden teslim edilecektir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA adresinde başvurular alınacaktır.

Yapılan düzeltmelere göre Şartname 'de Yerli Malı Belgesi tanımı değişmiş ve "Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve Şartname 'de belirtilen bir Aksam'ın yerli katkı oranını gösteren belgeyi," şeklinde düzenlenmiştir. Önceki halinde Rüzgâr Türbin imalatında kullanılmak üzere Ek-2'deki Aksam listesinden seçilen her bir Aksam için Yerli Malı Belgesi aranırken, düzenleme sonrasında ilgili asgari yerlilik oranını sağlayan Yerli Malı Belgesi sunulması şartı getirilmiştir.

Şartname m.6/2'de yapılan değişiklik ile 'ilgili asgari yerlilik oranını sağlayan' Yerli Malı Belgesi sunulması şartı getirilmiştir. Şartname Ek-2 Tesis Bileşenleri Tablosuna Asgari Aksam Yerli Katkı Oranı (%) kolonu eklenmiştir. Buna göre Türbin kulesinde %65, Kule bağlantı elemanlarında %70, Rotor Kanat'ta %65 ve geri kalan bütün Aksam'da %51 asgari aksam yerli katkı oranı belirlenmiştir. Rüzgâr Türbini yerlilik puanı, Ek-2'de yer alan Aksam'ın ilgili yerlilik puanlarının toplamıdır. YEKA'da kurulumu gerçekleştirilecek Rüzgâr Türbinleri için kazanılan Aksam yerlilik puanı toplamı asgari 55 (ellibeş) olmalıdır."

YEKA GES-2025 için başvurular 18/11/2025 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında elden teslim edilecektir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA adresinde başvurular alınacaktır.

Şartname 'de Yerli Malı Belgesi tanımı değişmiş ve 'Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve Şartname 'de belirtilen bir Aksam'ın yerli katkı oranını gösteren belgeyi," şeklinde düzenlenmiştir. Şartname 'de GES'te kurulumu gerçekleştirilecek olan güneş modülleriyle ilgili olarak, asgari Yerli Katkı Oranı %75 olan Yerli Malı Belgesi'ne sahip' olma şartı getirilmiştir.

Şartname EK-2 Yerli Malı Belgeli Aksam Tablosu'na Asgari Aksam Yerlilik Oranı (%) kolonu eklenmiştir. Buna göre Güneş Modülü'nde %75 ve geri kalan Aksam'da %51 yerlilik oranı aranmaktadır.

