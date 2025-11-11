ARTICLE
11 November 2025

YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmaları Hakkında Yeni Bilgilendirme

K
Kesikli Law Firm

Contributor

Kesikli Law Firm logo
Kesikli is an internationally recognized law firm that is regularly rated as one of the leading law firms in Turkey by the independent legal guide Legal500. Kesikli has made a name for itself as an international boutique law firm that exceeds its clients’ various needs with a personalized touch. Kesikli serves a diverse client base, from global corporations to small, entrepreneurial companies and individuals in a range of transactional, litigious, and regulatory matters. Through its involvement as counsel to investors, contractors, project developers, trading companies, and private individuals, Kesikli established a trustworthy reputation as the provider of tailored legal solutions in the areas of Corporate and Commercial Law, Energy Law, Real Estate and Construction Law, Intellectual Property, Employment Law, Litigation, Arbitration and Private Client Solutions on contentious and non-contentious matters.
Explore Firm Details
Bilindiği gibi YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 09/09/2025 tarihli...
Turkey Antitrust/Competition Law
Zeynep Emiroglu
Your Author LinkedIn Connections
Zeynep Emiroglu’s articles from Kesikli Law Firm are most popular:
  • in Turkey
  • with readers working within the Oil & Gas and Utilities industries
Kesikli Law Firm are most popular:
  • within Government, Public Sector and Strategy topic(s)

Bilindiği gibi YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 09/09/2025 tarihli, 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştı. (Konuyla ilgili yazımızahttps://kesikli.com/tr/news-insight/2025-09-15-yeka-ges-2025-ve-yeka-res-2025-yarismalarina-iliskin-duyuru-yayimlandi/ linkinden ulaşabilirsiniz).

31 Ekim 2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurusu ile YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 için Yarışma Düzeltme İlanı ile zeyilname yayımlanarak 09/09/2025 tarihinde 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmış olan Yarışma İlanında değişiklikler yapılmıştır.

Başvuru, yeri ve saatini düzenleyen m.2/ç 'de yapılan değişikliğe göre;

YEKA RES-2025 için başvurular 02/12/2025 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında elden teslim edilecektir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA adresinde başvurular alınacaktır.

Yapılan düzeltmelere göre Şartname 'de Yerli Malı Belgesi tanımı değişmiş ve "Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve Şartname 'de belirtilen bir Aksam'ın yerli katkı oranını gösteren belgeyi," şeklinde düzenlenmiştir.  Önceki halinde Rüzgâr Türbin imalatında kullanılmak üzere Ek-2'deki Aksam listesinden seçilen her bir Aksam için Yerli Malı Belgesi aranırken, düzenleme sonrasında ilgili asgari yerlilik oranını sağlayan Yerli Malı Belgesi sunulması şartı getirilmiştir.

Şartname m.6/2'de yapılan değişiklik ile 'ilgili asgari yerlilik oranını sağlayan' Yerli Malı Belgesi sunulması şartı getirilmiştir. Şartname Ek-2 Tesis Bileşenleri Tablosuna Asgari Aksam Yerli Katkı Oranı (%) kolonu eklenmiştir.  Buna göre Türbin kulesinde %65, Kule bağlantı elemanlarında %70, Rotor Kanat'ta %65 ve geri kalan bütün Aksam'da %51 asgari aksam yerli katkı oranı belirlenmiştir. Rüzgâr Türbini yerlilik puanı, Ek-2'de yer alan Aksam'ın ilgili yerlilik puanlarının toplamıdır. YEKA'da kurulumu gerçekleştirilecek Rüzgâr Türbinleri için kazanılan Aksam yerlilik puanı toplamı asgari 55 (ellibeş) olmalıdır."

YEKA GES-2025 için başvurular 18/11/2025 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında elden teslim edilecektir.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA adresinde başvurular alınacaktır.

Şartname 'de Yerli Malı Belgesi tanımı değişmiş ve 'Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve Şartname 'de belirtilen bir Aksam'ın yerli katkı oranını gösteren belgeyi," şeklinde düzenlenmiştir. Şartname 'de GES'te kurulumu gerçekleştirilecek olan güneş modülleriyle ilgili olarak, asgari Yerli Katkı Oranı %75 olan Yerli Malı Belgesi'ne sahip' olma şartı getirilmiştir.

Şartname EK-2 Yerli Malı Belgeli Aksam Tablosu'na Asgari Aksam Yerlilik Oranı (%) kolonu eklenmiştir. Buna göre Güneş Modülü'nde %75 ve geri kalan Aksam'da %51 yerlilik oranı aranmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Zeynep Emiroglu
Zeynep Emiroglu
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More