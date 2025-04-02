Rekabet Kurumu İlaç Sektörüne Ceza Vermeye Devam Ediyor

Rekabet Kurumu, 08.11.2024 tarihinde bazı ilaç firmalarına rekabet hukuku ihlalleri nedeniyle para cezası verdi.

İlaç şirketlerine verilen cezalar

Rekabet Kurulu tarafından çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine dair soruşturmalar açılmıştı. Bazı ilaç şirketleri süreci uzlaşma ile sonuçlandırdı.

Soruşturma kapsamında son dönemde uzlaşma yoluna giden ilaç firmaları ve bunlar hakkında uygulanan idari para cezaları şu şekilde:

Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.'nin rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında 42.148.808,07 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin rakipleriyle iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle anlaşma/uyumlu eylem içerisinde olduğu gerekçesiyle hakkında 35.722.195,45 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında diğer teşebbüslerin aldığı cezalar nelerdi?

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de bazı ilaç şirketleri uzlaşma yoluna gitmişti. Uzlaşma ile sonuçlandırılan bu incelemelerde teşebbüslere geçmişte verilen idari para cezalar ise aşağıdaki gibidir:

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 33.321.564,11, TL

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 184.363.976,71 TL

Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye 155.488.332,29 TL

Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 30.593.234,79 TL

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Madde Nedir?

Kanun'un 4. Maddesi uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. Bu kapsamda Kurul, teşebbüslerin Kanuna aykırı eylemleri tespit etmek ve gerekli yaptırımları uygulamak amacıyla çeşitli soruşturmalar yürütmektedir.

Rekabet Hukukunda Uzlaşma Nedir?

Rekabet Hukukunda uzlaşma ile Rekabet Hukuku ihlali kabul edilen teşebbüslere verilecek cezalarda başvuru sıraları ve azami yaptırım ölçütleri çerçevesinde indirim yapılmaktadır.

Uzlaşma, ilgililerin maliyetli bir soruşturma sürecine katlanmasını, ticari sırlarının açığa çıkmasını, kamuoyunda imajlarının zedelenmesini ve ağır yaptırımlara maruz kalmalarını önler. Rekabet otoriteleri bakımından ise dosyaların gereksiz yere uzamasını engeller, rekabet otoritelerinin kesin deliller elde etmesine imkan verir.

Buna karşın, uzlaşma uygulaması savunma hakkının zedelenmesi ve caydırıcılığın azalması gibi nedenlerle eleştirilmektedir.

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