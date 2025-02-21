Rekabet Kurumu – Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Ve Nıelsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkında Verilen Menfi Tespit Kararı

Rekabet Kurulu ("Kurul"), 03.05.2024 tarih ve 24-21/481-204 sayılı kararıyla Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (“TOKKDER”) ile Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. (“NIELSEN”) arasında imzalanan özel araştırma hizmetleri sözleşmesi uyarınca yürütülecek olan Günlük Kiralama Sektörü Kantitatif Pazar Araştırması Projesi'ne menfi tespit belgesi verilmesine karar vermiştir.

TOKKDER tarafından yapılan başvuruda, söz konusu proje kapsamında kısa dönem (günlük) araç kiralama pazarına ilişkin verilerin toplanması ve anonim hale getirilerek kamuoyu ile paylaşılması talep edilmiştir. NIELSEN tarafından yürütülecek araştırmada ise sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınan verilerin bireysel olarak işlenemeyecek şekilde toplulaştırılması ve üçer aylık periyotlarla kamuoyuna sunulması öngörülmüştür.

Kurul yapmış olduğu değerlendirmede; NIELSEN tarafından toplanacak verilerin bireysel firmalara ait hassas bilgileri içermeyecek şekilde anonimleştirilecek olması, kısa dönem araç kiralama pazarının dağınık ve yoğunlaşmamış bir yapıya sahip olması, projeye katılan şirketler arasında gizlilik sözleşmesi imzalanmış olması ve sağlanan verilerin karmaşık olmayan varsayımlara dayanan tahminler neticesinde günlük kiralama pazarına yönelik, geçmişe dayalı ve genel istatistiki bilgiler olarak paylaşılacak olması gerekçeleriyle projenin rekabetçi endişe yaratmayacağı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak Kurul, TOKKDER ve NIELSEN arasında gerçekleşmesi öngörülen bilgi paylaşımının rekabeti sınırlayıcı etki oluşturmayacağı kanaatiyle başvuru konusu projeye 4054 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar vermiştir.

(Rekabet Kurulu kararı – 03.05.2024, 24-21/481-204)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.