2024 Yılı Birleşme Devralma Görünüm Raporu Yayınlandı

Rekabet Kurumu ("Kurum"), 7 Ocak 2025 tarihinde 2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu ("Rapor") yayımladı.

Rapor, 2024 yılındaki birleşme ve devralma işlemlerinin istatistiklerini ve önceki yıllarla karşılaştırmaları sağlayarak 2024 yılında Türkiye'deki birleşme ve devralmalara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

Rapor'a göre 2024 yılında Kurul tarafından toplam 311 adet birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bir önceki yıla ait incelenen toplam işlem sayısı (217) ile karşılaştırıldığında bu sayıda yaklaşık %43 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Öyle ki, 2024 yılında incelenen birleşme ve devralmalara ait toplam işlem sayısı son 12 yılın en yükseği olmuştur.

2013-2024 döneminde incelenen yıllık ortalama işlem adedi ise 226 olarak karşımıza çıkmaktadır.

İncelenen işlemlerden (özelleştirmeler hariç olmak üzere) hedef şirketin Türkiye'de kurulu olduğu işlem sayısı 2023 yılında 94 iken 2024 yılında bu sayı 131'e çıkmıştır.

Türkiye'de gerçekleşen işlemlerin, taraf kökeni bakımından yapılan gruplamaya göre;

Tarafların tümü Türk kökenli olan toplam işlem sayısının 75;

Taraflardan en az birinin Türk kökenli olduğu işlem sayısının 49,

Tüm tarafların yabancı kökenli olduğu işlem sayısının 7 olduğu gözlenmektedir.

Hedef şirketin Türkiye'de olduğu işlemler yönünden sektörel ayrıma bakıldığında, 2024 yılında bildirilen birleşme ve devralmalar içinde en yüksek sayıda işlem "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler" ile "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanlarında gerçekleştirilmiştir. En yüksek işlem değeri ise "mağazalar, tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret" alanında gerçekleşmiştir. Bu alandaki işlem değeri 2024 yılında bildirilen, özelleştirmeler hariç, Türkiye'de gerçekleştirilmiş işlemlerin toplam değerinin yaklaşık %19'una tekabül etmektedir.

Yabancı yatırımcıların 2024 yılında Türkiye'de gerçekleştirdikleri işlemlerin sayısı 47 iken yurt dışında gerçekleştirdikleri ve Türkiye'de Rekabet Kurulu izni için bildirim yapılan işlemlerin sayısı ise 164'tür.

Söz konusu işlemleri ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, 2024 yılında dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir:

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Gıda ürünlerinin imalatı

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların ithalatı

Taşımacılık için destekleyici faaliyetler

Bu sektörlerden en başta gelen bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetlerinin, Türkiye'de bildirilen işlemlerden en çok sayıda işlemin ait olduğu sektörle aynı olması dikkat çekmektedir.

İşlem sayılarının yatırımcıların uyruğuna göre dağılımı incelendiğinde ise ilk sırada 7 adet işlemle Hollanda ve ikinci sırada 6 adet işlem ile Fransa yer almaktadır. Bu ülkeleri 2023 yılında ilk sırada olan Almanya 3 adet işlem ile takip etmektedir.

Özelleştirmeler bakımından ise, 2024 yılında Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanan 6 adet işlem bulunmaktadır. İlgili işlemler, "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı", "kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor" ile "imalat" sektörünün alt kollarına ilişkindir.

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