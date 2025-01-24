ARTICLE
24 January 2025

Rekabet Hukukunda Yeni Dönem: Yeni Ceza Yönetmeliği

EA
Esin Attorney Partnership

Contributor

Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
Explore Firm Details
Sizleri "Rekabet Hukukunda Yeni Dönem: Yeni Ceza Yönetmeliği" konulu webinarımıza davet etmekten memnuniyet duyarız.
Turkey Antitrust/Competition Law
Hakan Özgökçen and Esen Ergül
Your Author LinkedIn Connections

Sizleri "Rekabet Hukukunda Yeni Dönem: Yeni Ceza Yönetmeliği" konulu webinarımıza davet etmekten memnuniyet duyarız.

Yaklaşık 15 yıl önce yürürlüğe giren Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik ("Ceza Yönetmeliği") güncellenmiştir. Böylelikle, 27 Aralık 2024 tarihi itibariyle rekabet hukuku ihlallerine yönelik ceza rejimi değişmiştir.

Piyasaların niteliğinde, teşebbüslerin iş modellerinde ve tüketici tercihlerinde yaşanan değişikliklerin bir sonucu olarak farklı ihlal türlerinin ve rekabet hukukunun muhataplarının niteliğindeki değişimlerin bu yönde bir düzenlemeyi gerekli kıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Yeni Ceza Yönetmeliği ile rekabet hukuku ceza rejimindeki değişiklikleri tartışacağımız webinarımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Webinar Video

Passcode: MF9r^.+?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Hakan Özgökçen
Hakan Özgökçen
Photo of Esen Ergül
Esen Ergül
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More