Sizleri "Rekabet Hukukunda Yeni Dönem: Yeni Ceza Yönetmeliği" konulu webinarımıza davet etmekten memnuniyet duyarız.

Yaklaşık 15 yıl önce yürürlüğe giren Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik ("Ceza Yönetmeliği") güncellenmiştir. Böylelikle, 27 Aralık 2024 tarihi itibariyle rekabet hukuku ihlallerine yönelik ceza rejimi değişmiştir.

Piyasaların niteliğinde, teşebbüslerin iş modellerinde ve tüketici tercihlerinde yaşanan değişikliklerin bir sonucu olarak farklı ihlal türlerinin ve rekabet hukukunun muhataplarının niteliğindeki değişimlerin bu yönde bir düzenlemeyi gerekli kıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Yeni Ceza Yönetmeliği ile rekabet hukuku ceza rejimindeki değişiklikleri tartışacağımız webinarımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Webinar Video

Passcode: MF9r^.+?

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.