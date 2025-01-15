Rekabet Kurumu – 2024 Yılı Birleşme Ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

Rekabet Kurumu tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde 2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlanmıştır. Bu rapora göre, Rekabet Kurumu tarafından incelenen toplam 311 işlem, son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekmiştir. Bu işlemlerin 131'i Türkiye'de kurulu şirketleri kapsarken, 164'ü yabancı şirketlerin yurtdışındaki faaliyetlerini içermektedir. Özelleştirme işlemleri hariç tutularak hesaplanan toplam işlem değeri 191 milyar 917 milyon TL (5,85 milyar USD) olarak kaydedilmiştir. Ayrıca özelleştirme işlemlerinin toplam değeri ise 31 milyar 363 milyon TL (957 milyon USD) düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yıl boyunca Türkiye kökenli şirketlerin hedef olduğu 47 işlemde, yabancı yatırımcılar önemli bir rol oynamıştır. En çok yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda ve Fransa ön plana çıkmıştır. Bu işlemlerle yabancılar Türkiye'ye yaklaşık 99 milyar TL (3,03 milyar USD) yatırım yapmıştır. Ekonomik faaliyetlere göre analiz edildiğinde, en çok işlem bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiştir. İşlem değeri bakımından ise perakende ticaret sektörü öne çıkmıştır.

2024'te incelenen işlemler arasında tüm tarafların Türkiye kökenli olduğu 75 işlem yer alırken, 167 işlemde tarafların tamamı yabancı kökenlidir. Türk ve yabancı şirketlerin bir arada olduğu işlemlerin sayısı ise 53 olarak kaydedilmiştir. Özel sektörün yanı sıra, kamudan özel sektöre yapılan 6 özelleştirme işlemi de değerlendirilmiş, bunlardan en yüksek değere sahip olanı kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe gerçekleşmiştir.

Rekabet Kurumu, birleşme ve devralma işlemlerini ortalama 12 gün içinde nihai karara bağlamıştır. Bunun yanında, yıl içinde iki işlem detaylı nihai incelemeye alınmış ve gerekli durumlarda rekabet sorunlarını giderici koşullu izinler verilmiştir.

2024 yılı, artan işlem sayısı ve işlem değerleri ile birleşme ve devralma faaliyetlerinde yoğun bir hareketliliği yansıtmış, uluslararası yatırımcıların ilgisi ve yerel sektörlerin dinamizmi dikkat çekmiştir.

(Rekabet Kurumu – 07.01.2025)

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