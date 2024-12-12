Rekabet Kurumu – İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz Yayimlandı

Rekabet Kurulu'nun 21.11.2024 tarih 24-49/1087- RM (4) sayılı kararıyla kabul edilen "İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz" ("Kılavuz") yayımlandı. Kılavuz'da iş gücü piyasalarındaki rekabet ihlal tipleri öncelikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin kapsamında (i) çalışan ayartmama anlaşmaları, (ii) ücret tespiti anlaşmaları ve (iii) bilgi değişimi başlıkları altında ele alınmakta akabinde yan sınırlamalar ve Kanun'un diğer maddeleri bakımından değerlendirmeler sunulmaktadır. Kılavuz'da ana hatlarıyla şu esaslar yer almaktadır:

Çalışan ayartmama anlaşmalarının, sağlayıcı/müşteri paylaşımı anlaşmalarıyla aynı nitelikte davranışlar olarak amaç bakımından ihlal teşkil ettiği ve kartel olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Ücret ve diğer çalışma koşullarının tespitine yönelik anlaşmalar ise piyasanın çıktı tarafında ortaya çıkan fiyat tespiti anlaşmaları ile aynı çerçevede değerlendirilmiştir. Bu bağlamda amaç bakımından ihlal teşkil eden ücret tespiti anlaşmaları da kartel olarak kabul edilmiştir.

Rekabete duyarlı bilgiler genel olarak; ücrete ilişkin bilgiler (çalışan maaşları) veya çalışanların iş seçimlerine ya da genel iş gücü hareketliliğine etkisi açık olan diğer çalışma koşulları (örneğin yan haklar ve çalışma sürelerine ilişkin bilgiler) olarak belirlenmiştir.

Bilgi değişiminin teşebbüsler arasında doğrudan gerçekleştirilebildiği gibi ayrıca aracı kurumlar ve platformlar, pazar araştırma şirketleri gibi üçüncü taraf bir mecra üzerinden de gerçekleştirilebileceğinin üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda toplulaştırılmamış, güncel ve/veya geleceğe dönük, veri kaynağının veya verinin bireysel olarak içeriğinin anlaşılmasını mümkün kılan ve kamuya açık olmayan türden bilgilerin, teşebbüsler arasında paylaşılmasının rekabeti kısıtlayabileceği belirtilmiştir.

Bilgi değişiminin rekabeti sınırlayıcı etki doğurmaması için ise şu şartları taşıması gerektiği belirtilmiştir: Bilgi değişimi bağımsız bir üçüncü tarafça yürütülmelidir, Veri kaynağının veya bireysel veri içeriğinin anlaşılması mümkün olmamalıdır, Bilgi değişimine konu bilgiler en az üç ay öncesine ilişkin olmalıdır, Bilgiler en az on katılımcının verisini içermelidir, Hiçbir katılımcının verisi toplam veri içerisinde %25'ten fazla ağırlığa sahip olmamalıdır.



Ücret tespiti ve çalışan ayartmama anlaşmaları ile rekabeti kısıtlama amacıyla gerçekleştirilen bilgi değişimlerinin kural olarak muafiyetten yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Yan sınırlama olduğu tespit edilen kısıtlamaların, Kanun'un 4. maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği; bununla birlikte yan sınırlama niteliği taşımadığı tespit edilen çalışan ayartmamaya ve ücret tespitine yönelik kısıtlamaların amaç bakımından ihlal olarak kabul edileceği belirlenmiştir.

Hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde, inceleme konusu teşebbüsün hem ilgili ürün veya hizmet pazarında hem de ilgili iş gücü pazarında hâkim durumda bulunup bulunmadığının inceleneceği değerlendirilmiştir.

Birleşme ve devralma işlemlerinin iş gücü pazarındaki rekabeti azaltıp azaltmadığının ilgili işlemin öldürücü devralma ihtimali taşıyıp taşımadığı gibi çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edilmiştir.

(Rekabet Kurumu – 3.12.2024)

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