Trendyol'un Sunduğu Taahhütler Rekabet Kurumu Tarafından Uygun Bulundu

Rekabet Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli kararı uyarınca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ("Trendyol")...

Rekabet Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli kararı uyarınca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (“Trendyol”) hakkında çok kategorili e-pazaryeri pazarında satıcıların kullanımına sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("4054 Sayılı Kanun") 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde Trendyol, taahhüt sunma talebinde bulunmuş ve sunduğu taahhütler, rekabet sorunlarını gidermeye yeterli bulunmuştur. Bu taahhütler, 4054 sayılı Kanun'un 43. maddesi uyarınca bağlayıcı hale getirilerek soruşturma 03.10.2024 tarihli Rekabet Kurulu kararı ile Trendyol açısından sonlandırılmıştır.

Sunulan taahhüt metni kapsamında Trendyol;

Satıcılar için otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmamaya ve satıcılara zorunlu tutulma ile aynı sonuca varacak herhangi bir teşvik sunmamaya devam edecektir.

Otomatik fiyatlandırma mekanizması kapsamında kural tanımlanırken belirli satıcıyı/satıcıları hedeflemeye imkân tanımayacaktır.

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasından “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneğini çıkaracak ve satıcılara sadece “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini sunacaktır. Ek olarak “Buybox Fiyatının Altında Kal” ve “Buybox Fiyatının Üstünde Kal” seçeneklerini de “Buybox Fiyatına Eşitle” seçeneği ile aynı sonuca yer vermeyecek şekilde (yüzde ve tutar bakımından %0 ya da 0 TL altında kal ya da üstünde kal yazılamaması gibi) düzenleyecektir.

Buybox kriterleri bakımından satıcılar tarafından otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını algoritmanın işleyişinde bir kriter olarak dikkate almayacaktır.

Satıcıları otomatik fiyatlandırma mekanizmasının özellikleri hakkında bilgilendirecek, ancak satıcılarla otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımına ilişkin diğer satıcılara ait verileri paylaşmamaya devam edecektir.

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının işleyişine ilişkin eğitim içeriğini satıcıların erişimine sunacak, çalışanlarına soruşturma kapsamındaki endişeler ve sunulan taahhütler kapsamında bilinçlendirilmesi için rekabet hukuku eğitimleri verecektir.

Taahhütlere uyumun izlenebilmesini temin etmek amacıyla 3 yıl süre boyunca Rekabet Kurumuna rapor sunacaktır.

Taahhütler kısa kararın Trendyol'a tebliğini takiben 60 gün içerisinde uygulamaya geçirilecek ve taahhütlerin tümü otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulamada kaldığı süre geçerliliğini koruyacaktır.

İlgili karara bu linkten ulaşabilirsiniz: https://lnkd.in/d2cYnntT

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