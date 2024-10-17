Bilindiği gibi, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 39 uyarınca Rekabet Kurumunun gelirleri arasında yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m. 39 uyarınca Rekabet Kurumunun gelirleri arasında yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemeler bulunmaktadır.

Rekabet Kurumuna yapılacak ödemelerin ayrıntılarını belirlemek üzere 31.03.2017 tarihli "4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ" (Tebliğ No: 2017/4) (Tebliğ) çıkarılmıştır. Tebliğ ile kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödemeler, kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklardaki ödemeler, vazgeçme veya onbinde dört tutarın yanlış yatırılması, bildirim yükümlülüğü ve bunların esasları düzenlenmiştir.

2017/4 no'lu Tebliğ'de 01.10.2024 tarih ve 32679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) (Değişiklik Tebliği) ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

Değişiklik Tebliği m.1 ile Tebliğ m.4 /c bendine ticaret siciline ilişkin tahakkuk,tahsilatve bildirim işlemlerinin gerçekleştirildiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletilen "Harç Takip Sistemi" tanımı eklenmiştir. HTS tarafından üretilen tahsilatın yapıldığını gösterir belge de tescil başvurularında makbuz olarak kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi yalnızca yetkili birimlere (banka ya da ticaret sicili müdürlükleri) makbuz karşılığı ödeme yöntemi kullanılmaktaydı. Elektronikleşen ticaret sicili işlemleri kapsamında MERSİS tanımı diğer yasal düzenlemelerdeki ile aynı olacak şekilde işbu Tebliğ'e de eklenmiştir (Değişiklik Tebliği m. 1). Değişiklik Tebliği m. 2 ile, Tebliğ m. 5/1 ve 2. fıkraları değiştirilmiş, MERSİS sistemi kullanılarak HTS üzerinden yapılabilecek ödemeler de tahsil yöntemleri arasında sayılmıştır. HTS ile yapılacak ödemelerin Rekabet Kurumuna nasıl aktarılacağı, Rekabet Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ilgili tahsil birimleri ile yapılacak protokolle belirlenecektir. Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesine HTS tarafından düzenlenen makbuz da kullanılabilecektir.

Tebliğ m. 5/2 ye eklenen son cümle ile MERSİS üzerinden yapılan şirket kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinde de yeni kurulacak olan anonim velimitedşirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmınonbindedördüne ilişkin Rekabet Kurumu payı ödenmeksizin tescil işlemi yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Değişiklik Tebliği m.3 ile Tebliğ m. 7/1'de yer alan "makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı," ibaresi "makbuz ve" şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda vazgeçme ve onbinde dört tutarının yanlış yatırılması için makbuz ibrazı yeterli sayılmıştır. Değişiklik Tebliği m. 4 ile , Tebliğ m.8 in ""Tahsile yetkili birimin sorumluluğu" olan başlığı "Bildirim yükümlülüğü" olarak değiştirilmiştir. Ek sorumluluk olarak, tahsil birimlerine HTS üzerinden yapılacak tahsilatlarda TOBB tarafından oluşturulan yazılım üzerinden web servisi ile Rekabet Kurumuna oluşturulan liste gönderme mecburiyeti getirilmiştir.

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