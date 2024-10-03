4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") madde 39/c hükmü gereğince, anonim ve limited şirketlerin kuruluş esnasında kuruluş sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü (%0,04) nispetinde ödemenin, Rekabet Kurumu payı olarak Rekabet Kurumu'na yapılması gerekmektedir. Rekabet Kurumu payı, şirket kuruluşu veya sermaye artırımı tescil işlemleri esnasında Ticaret Sicili Müdürlüklerinde vezneye veya ilgili Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları'nın banka hesabına ödeniyordu. 1 Ekim 2024 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") ile, Rekabet Kurumu payının ödenmesine ilişkin uygulama değiştirilmiştir. Tebliğ'in 2. maddesi gereğince Rekabet Kurumu payı, MERSİS'ten yapılan şirket kuruluşu ve sermaye artırımı hallerinde MERSİS arayüzü kullanılarak HTS üzerinden tahsil edilir. Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuz, tescil işlemleri için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte Ticaret Sicili Müdürlüklerine verilir. Bu makbuzun olmaması durumunda anonim ve limited şirketlerin kuruluşu veya sermaye artırımı tescil olunmaz.

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