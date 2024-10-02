1. Действует ли в Турции обязательный контроль за экономической концентрацией?

Антимонопольный орган требует одобрения, если участвующие компании соответствуют определенным критериям, предусмотренным регламентом. Такое слияние также должно включать смену контроля.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Турции?

Антимонопольный орган Турции.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Слияние двух или более предприятий или приобретение прямого или косвенного контроля над всем или частью одного или нескольких предприятий одним или несколькими предприятиями или одним или несколькими лицами, которые в настоящее время контролируют по крайней мере одно предприятие, путем покупки акций или активов, посредством контракта или любым другим способом., при условии постоянной смены контроля.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Предварительная подача заявки на слияние обязательна, поскольку законодательство регулирует получение одобрения антимонопольного органа в качестве предварительного условия для того, чтобы такое слияние имело юридическую силу.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Турции.

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkiyes-competition-authority-fines-elon-musk-over-twitter-takeover-without-permission/2838194

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Общий оборот сторон сделки в Турции превышает 750 миллионов турецких лир, а оборот по крайней мере двух сторон сделки в Турции превышает 250 миллионов турецких лир, или

В сделках по приобретению актива или деятельности, подлежащих приобретению, и в сделках по слиянию, по крайней мере, у одной из сторон сделки оборот в Турции превышает 250 миллионов турецких лир, а по крайней мере у одной из других сторон сделки глобальный оборот превышает 3 миллиарда турецких лир.,

В сделках, связанных с приобретением технологических предприятий, которые осуществляют свою деятельность или занимаются научно-исследовательскими разработками на географическом рынке Турции или которые предоставляют услуги пользователям в Турции, вышеуказанные пороговые значения в размере 250 миллионов турецких лир не применяются.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Если компетентный орган считает, что сделка, которая должна была быть представлена на утверждение компетентного органа, но не была представлена, имеет право пересмотреть такую сделку.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Турции?

Да.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Общее правило заключается в том, что применяются пороговые значения и секторы, упомянутые в ответе на вопрос 6, хотя различные нормативные акты предусматривают определенные исключения с точки зрения правил контроля за слияниями.

Статья 19 Закона о банковской деятельности № 5411 предусматривает, что если рыночная доля в совокупных активах соответствующих банков не превышает 20%, то такое слияние не подпадает под действие правил контроля за слияниями.

Юридически обязательные приобретения государственными органами в результате конкордата, ликвидации, реструктуризации и т.д. не требуют уведомления антимонопольного органа.

Сделки Сделки между компаниями-группами, которые не приводят к смене контроля, не требуют уведомления антимонопольного органа.

Приобретения по наследству не подлежат контролю за слияниями.

Сделки, осуществляемые Турецким фондом благосостояния, Турецким государственным фондом и компаниями, созданными Турецким фондом благосостояния, не подпадают под действие правил контроля за слияниями.

10. Требует ли в Турции уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Нет.

11. Существует ли в Турции предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Нет.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Заявка подается путем заполнения стандартной формы, предоставляемой антимонопольным органом. В форме требуется информация о сделке, сторонах, соответствующих рынках и контактах. В качестве приложения к форме необходимо предоставить следующую документацию.

Копия окончательной или текущей версии соглашения, регулирующего слияние или поглощение, которое является предметом уведомления,

Копии других документов, относящихся к слиянию или поглощению,

Документы, содержащие последние данные о счетах сторон,

Планирование, маркетинговые исследования и другие исследования, проводимые соответствующими сторонами для затронутых рынков (если таковые имеются) сторонами сделки или третьими лицами,

Если необходимо предоставить обязательство в отношении слияния или поглощения, подписанный текст обязательства должен содержать это в деталях,

Документы, подтверждающие, что лицо, направляющее уведомление, уполномочено.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

Регламент не предусматривает какого-либо временного периода.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Одна тысячная часть годового валового дохода сторон на конец финансового года, предшествующего принятию решения антимонопольным органом, или, если это невозможно рассчитать, на конец финансового года, ближайшего к дате принятия решения, который будет определен Антимонопольным органом.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Турции?

Нет.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.