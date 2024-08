ARTICLE İkinci Çeyrekte Rekabet Hukuku Bülteni - Temmuz 2024 KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment. 2024 yılının ikinci çeyreğinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Rekabet Kanunu") soruşturma sürecini düzenleyen hükümlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

