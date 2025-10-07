ARTICLE
7 October 2025

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

HH
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership

Contributor

Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership logo

We are an Istanbul-based law firm specializing in technology. We help our clients transform their companies in line with the challenges and opportunities brought by technology and the digital world. We aim for excellence and strive for a collaborative relationship with our clients of all sizes from startups to large corporations.

Explore Firm Details
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Turkey Media, Telecoms, IT, Entertainment
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)  29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile 26 Ağustos 2015 tarihli Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Aşağıda Yönetmelik'teki tanımlamalara yer verilmiştir:

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”):  Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıdır. Pazar yeri işletenler  bu kapsamdadır.

  1. i.  Orta ölçekli ETAHS:  Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on beş milyar Türk lirasının üzerinde  olanlardır.
  2. ii.  Büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi kırk beş milyar Türk lirasının  ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde  olanlardır.
  3. iii.  Çok büyük ölçekli ETAHS:  Bir takvim yılındaki net işlem hacmi doksan milyar Türk lirasının  ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde  olanlardır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More