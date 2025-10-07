Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile 26 Ağustos 2015 tarihli Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Aşağıda Yönetmelik'teki tanımlamalara yer verilmiştir:

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (“ETAHS”): Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıdır. Pazar yeri işletenler bu kapsamdadır.

i. Orta ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on beş milyar Türk lirasının üzerinde olanlardır. ii. Büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi kırk beş milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olanlardır. iii. Çok büyük ölçekli ETAHS: Bir takvim yılındaki net işlem hacmi doksan milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olanlardır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.