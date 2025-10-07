Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler

01.07.2022 tarihinde kabul edilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile birlikte elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya birçok yeni düzenleme getirilmiştir.

Özet

01.07.2022 tarihinde kabul edilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile birlikte elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya birçok yeni düzenleme getirilmiştir.

Getirilen değişikliklerin büyük çoğunluğu 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olmakla birlikte bir kısım yükümlülükler ve cezalar 01.01.2024 veya 01.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda öncelikle kanun kapsamında getirilen önemli değişikliklere ve tanımlamalara, akabinde getirilen yükümlülüklere ve idari para cezalarına açıklamalı bir biçimde yer verilmiştir.

