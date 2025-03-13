Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'te Gerçekleştirilen Değişiklikler

8 Mart 2025 tarihli ve 32835 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanmış “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte (i) bilgi verme yükümlülüğü ve doğrulama yükümlülüğü, (ii) haksız ticari uygulamalar, (iii) aracılık sözleşmesinin asgari unsurları ve değişiklik süreleri, (iv) veri kullanımı ve paylaşımı, (v) reklam ve indirim bütçeleri, (vi) yurt dışı satışlar ve lisans ücretleri ile (vii) teknik altyapı yükümlülüğü konularına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu yönetmelik ışığında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar (“ ETAHS ”), elektronik ticaret hizmet sağlayıcının (“ ETHS ”) sunduğu bilgileri yalnızca ürün listelediği takvim yıllarında doğrulamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca zorunlu olan Kayıtlı Elektronik Posta (“ KEP ”) doğrulaması uygulaması artık uygulanmayacak ve doğrulama süreci yıl içine yayılacaktır.

”), elektronik ticaret hizmet sağlayıcının (“ ”) sunduğu bilgileri yalnızca ürün listelediği takvim yıllarında doğrulamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca zorunlu olan Kayıtlı Elektronik Posta (“ ”) doğrulaması uygulaması artık uygulanmayacak ve doğrulama süreci yıl içine yayılacaktır. Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkar olmayan ETHS'nin, ETAHS tarafından kendisine tahsis edilen alanda ad ve soyadı bilgisine yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak söz konusu ETHS'ler için (i) adı, (ii) soyadı, (iii) T.C. kimlik numarası, (iv) elektronik posta adresi ve (v) telefon numarasını ETAHS'ye bildirmekle yükümlülülüğü öngörülmüştür.

Aracılık sözleşmesinde belirtilmeksizin veya satıcıdan önceden onay alınmaksızın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilenlerin üzerinde cayma hakkı süresi belirlenemeyecektir.

Cezai şartı gerektiren durumun belge ve kayıtlar ile tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, ETAHS tarafından dâhili iletişim sistemi üzerinden satıcıdan açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacaktır.

Dâhili iletişim sistemindeki bilgiler, aracılık sözleşmesi süresince ve aracılık sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ETHS'ler tarafından görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve değiştirilmeden kopyalanabilecektir.

Düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından alınan kararlar ve yapılan düzenlemeler nedeniyle aracılık sözleşmesinde ETAHS tarafından zorunlu olarak yapılan değişikliklerde ilgili yönetmelikte belirtilen süreler uygulanmayacaktır.

ETAHS veya ETHS'nin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilerin tescilli markalarından oluşan anahtar kelimeler aracılığıyla çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunması nedeniyle meydana gelecek ihlalin Bakanlıkça tespiti ve ihlalin ilgili ETAHS veya ETHS'ye bildirimini müteakip 24 saat içerisinde ETAHS ve ETHS, (i) ihlali ortadan kaldıracak, (ii) ihlale konu anahtar kelimeyi çevrim içi arama motorlarında metin reklamı verilmesini sağlayan tüm reklam modelleri ve kampanya türlerinde tam eşleme ile negatif anahtar kelimelere ekleyecek ve (iii) bu duruma ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin Bakanlığa sunacaktır.

ETHS'lerin satışlarına ilişkin verileri aracılık sözleşmesi süresince ve aracılık sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde bedelsiz taşıyabilecek ve söz konusu veriler ile onlardan elde edilen işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlayabilecektir. Böylelikle satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Bağımsız denetim ve bir önceki takvim yılına ilişkin mevzuata uygunluk raporunun Bakanlığa gönderilme süresi nisan ayından ağustos ayına çekilmiştir.

Reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarılmıştır.

ETAHS'nin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS'lere veya üçüncü kişilere, kendi lehine sonuç doğuracak şekilde reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu reklam harcamalarında maliyetine katlandığı tutara Bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi durumunda Bakanlığı yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle reklam harcaması yapıldığı kabul edilecektir.

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımının artırılması amacıyla Bakanlığın önceden onayı alınmak koşulu ile alıcı ve ETHS'lere sağlanan fayda ve indirimler ETAHS'nin indirim bütçesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

ETAHS'lerin sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla, 24 Ekim 2024 tarihinde yapılan kanun değişikliği kapsamında, lisans ücretinin hesaplanmasına ve yurt dışına yapılan satış ifadesinin detaylandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

"Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik olması koşuluyla ETAHS'nin reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecektir. Bunun yanı sıra ETAHS ve ETHS'lerin piyasada rekabeti bozucu şekilde indirim yapmasının önüne geçmek amacıyla indirim bütçesine sınırlama getirilmiştir.

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