Bağımsız Denetim Eşiklerinde Değişiklik Yapıldı

Article Insights

17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11066 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin eşiklerde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın ekli listelerinde ayrıca sayılanlar dışında kalan şirketler bakımından uygulanacak olan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı eşik değerleri artırılmıştır. Söz konusu şirketler açısından bağımsız denetim kapsamının tespitinde dikkate alınacak eşikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Aktif toplamı 500 milyon Türk Lirası Yıllık net satış hasılatı 1 milyar Türk Lirası Çalışan sayısı 150 kişi

Söz konusu değişiklikler, şirketlerin 1 Ocak 2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tabi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere, yayım tarihi olan 17 Mart 2026’da yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.