ARTICLE
19 March 2026

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("Karar") Yayımlandı

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
Karar, şirketlerin 01/01/2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tabi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere yayım tarihi olan 17/03/2026'da yürürlüğe girmiştir.
Turkey Accounting and Audit
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
Karar, şirketlerin 01/01/2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tabi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere yayım tarihi olan 17/03/2026’da yürürlüğe girmiştir.

29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi değiştirilmiştir:

Maddenin Eski Hali

Maddenin Yeni Hali

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

  1. Aktif toplamı 300 milyon Türk Lirası.
  2. Yıllık net satış hasılatı 600 milyon Türk Lirası.
  3. Çalışan sayısı 150 kişi.

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

 

  1. Aktif toplamı 500 milyon Türk Lirası.
  2. Yıllık net satış hasılatı 1 milyar Türk Lirası.
  3. Çalışan sayısı 150 kişi.

 

Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırası değiştirilmiştir:

Maddenin Eski Hali

Maddenin Yeni Hali

9) (Ek: 06.04.2024 t. 32512 s.)  8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.

 

9) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) ve bağlı ortaklıkları ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında yurt içinde kurulan ve sermayesinin %50’sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak KİT’lerin sahip olduğu şirketler.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More