Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamını Belirleyen Eşik Değerler Güncellendi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nın ("TSRS") uygulama kapsamının belirlenmesinde esas alınan ölçütlere ilişkin eşik değerler yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 13/01/2026 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39092] sayılı Kurul Kararı ("Karar") ile, 21634 sayılı "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı"nın üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan eşik değerlerde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Karar, 16/01/2026 tarihli ve 33139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle birlikte TSRS uygulama zorunluluğunun belirlenmesinde esas alınan eşik değerler arttırılarak aşağıdaki hale gelmiştir:

Aktif toplamı: 1 milyar TL

Yıllık net satış hasılatı: 2 milyar TL

Çalışan sayısı: 500 kişi

Bu ölçütlerden en az ikisini, art arda iki raporlama döneminde aşan kurum, kuruluş ve işletmeler ilgili mevzuat uyarınca TSRS uygulama zorunluluğu kapsamına girmektedir.

Anılan Karar hükümleri, 01/01/2025 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanacaktır.

