2026 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97) ile Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
|
Değerli Kâğıdın Cinsi
|
Bedel (TL)
|
1-Noter kağıtları:
|
|
a) Noter kâğıdı
|
149,00
|
b) Beyanname
|
149,00
|
c) Protesto, vekaletname, resen senet
|
298,00
|
2-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|
|
3-Pasaportlar
|
1.351,00
|
4-İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.)
|
964,00
|
5-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|
|
6-(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
|
|
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
220,00
|
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
220,00
|
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
440,00
|
7-Aile cüzdanları
|
1.202,00
|
8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
|
|
9-Sürücü belgeleri
|
1.690,00
|
10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
|
1.690,00
|
11-(Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.)
|
|
12-Motorlu araç tescil belgesi
|
1.511,00
|
13-İş makinesi tescil belgesi
|
1.261,00
|
14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
|
95,00
|
15-Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)
|
220,00
|
16-Yabancı çalışma izni belgesi
(Ek:28/7/2016-6735/27 md.)
|
964,00
|
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi
(Ek:28/7/2016-6735/27 md.)
|
964,00
