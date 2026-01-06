ARTICLE
6 January 2026

2026 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği...
Turkey Accounting and Audit
Nazali Attorneys
24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97) ile Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi

                   Bedel (TL)

1-Noter kağıtları:

 

a) Noter kâğıdı

                      149,00

b) Beyanname

                      149,00

c) Protesto, vekaletname, resen senet

                      298,00

2-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3-Pasaportlar

                   1.351,00

4-İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

                      964,00

5-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6-(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

                      220,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

                      220,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

                      440,00

7-Aile cüzdanları

                   1.202,00

8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9-Sürücü belgeleri

                   1.690,00

10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

                   1.690,00

11-(Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.)

 

12-Motorlu araç tescil belgesi

                   1.511,00

13-İş makinesi tescil belgesi

                   1.261,00

14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

                         95,00

15-Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

                      220,00

16-Yabancı çalışma izni belgesi

(Ek:28/7/2016-6735/27 md.)

                      964,00

17-Çalışma izni muafiyeti belgesi

(Ek:28/7/2016-6735/27 md.)

                      964,00

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

