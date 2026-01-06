2026 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği...

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 97) ile Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi Bedel (TL) 1-Noter kağıtları: a) Noter kâğıdı 149,00 b) Beyanname 149,00 c) Protesto, vekaletname, resen senet 298,00 2-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3-Pasaportlar 1.351,00 4-İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00 5-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6-(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 220,00 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 220,00 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 440,00 7-Aile cüzdanları 1.202,00 8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9-Sürücü belgeleri 1.690,00 10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1.690,00 11-(Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.) 12-Motorlu araç tescil belgesi 1.511,00 13-İş makinesi tescil belgesi 1.261,00 14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 95,00 15-Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 220,00 16-Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00 17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.