Eş Zamanlı Açıklanamayan Finansal Raporlara Dair Yükümlülüklerin Süresi Uzatıldı

A. GİRİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 25 Ocak 2024 tarih ve 2024/6 sayılı bülteninde yayımlanan 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ("SPK Duyurusu") ile Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ("TMS 29") kapsamında enflasyon muhasebesine geçişe ilişkin olarak tanınan ek süreler nedeniyle bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğindeki ihraççı veya sermaye piyasası kurumlarının, ana ortaklık, ortak girişimci veya yatırımcı şirketleriyle (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda uygulanacak kurallar ve ek bildirim yükümlülükleri düzenlenmişti.

SPK'nın 23 Ocak 2025 tarih ve 2025/4 sayılı bülteninde yayımlanan ek duyurusu ("Ek Duyuru") ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamama durumunda uygulanacak yükümlülükler, ek süre tanınan dönemlerle sınırlı olmayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, SPK Duyurusu'nda belirlenen yükümlülüklerin 31.12.2024 dönemi de dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulaması sonlanana kadar geçerli olmasına karar verilmiştir.

B. SPK DUYURUSU İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 2023/81 sayılı bülteninde yayımlanan 81/1820 sayılı karar ("TMS 29 Kararı") ile TMS 29'un ilk kez uygulanacağı 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal raporların bildirim sürelerine 10 hafta, 31.03.2024 ile 30.06.2024 tarihli ve özel hesap dönemine sahip olanların enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporlarının bildirim sürelerine 6 hafta ilave edilmesine karar verilmiştir.

Ardından, SPK Duyurusu ile TMS 29 Kararı'nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere; bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda;

Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususlarını belirtmek, Finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile açıklamayı yapan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticisinin, açıklanan bilgilerden sorumluluğa ilişkin bir beyanın da eklenmesi,

suretiyle konsolide edilen ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun kamuya açıklamada bulunmasına karar verilmişti.

C. EK DUYURU İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Ek Duyuru uyarınca; bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan ihraççı veya sermaye piyasası kurumlarının, enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle, finansal raporlarını, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce açıklayamamaları durumunda uygulanacak kurallar ve ek bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, TMS 29 Kararı'nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri sınırlaması kaldırılarak 31.12.2024 finansal tablo dönemi de dahil olmak üzere, SPK tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasının sonlandırılmasına karar verilinceye kadar tüm yıllık ve ara dönem finansal tablo dönemleri için uygulanmasına karar verilmiştir.

D. SONUÇ

SPK tarafından, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan ihraççı veya sermaye piyasası kurumlarının, enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle, finansal raporlarını, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce açıklayamamaları durumunda tesis etmeleri gereken işlemleri düzenleyen SPK Duyurusu'nun, SPK tarafından enflasyon muhasebesi uygulamasının sonlandırılmasına karar verilinceye kadar tüm yıllık ve ara dönem finansal tablo dönemleri için uygulanmasına karar verilmiştir.

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