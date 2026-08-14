5015 Sayili Kanun İle 5307 Sayili Kanun Kapsaminda Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanlara İlişkin Teminat Uygulamasinda Değişiklik Yapilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı 531 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7318 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

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Bilindiği gibi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen ve 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe giren (8) numaralı bent ile teminat uygulaması kapsamına alınmıştır.



Hazine ve Maliye Bakanlığı 531 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7318 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.



Söz konusu Tebliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında teminat verileceği düzenlenmiştir.



Bu fıkra, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 594) ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:



Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’in 5 inci maddesinin beşinci fıkrası Değişiklik öncesi Değişiklik sonrası İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında verilmesi gereken teminat, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında verilir. İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında verilmesi gereken teminat;

a) Teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesindeki şartları taşımasına bağlı olarak, uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında verilir.

b) Hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler tarafından; vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile bu raporlarda yer alan hususların kesinleşme tarihi arasındaki sürede beş katı kadar verilir. Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile teminatlarını 30 gün içinde tamamlaması istenir.





Bu değişiklik yayımlandığı tarih olan 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre:

Uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükelleflerde beşte bir oranında teminat uygulaması devam etmektedir.

Hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler tarafından; vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile bu raporlarda yer alan hususların kesinleşme tarihi arasındaki sürede teminat beş katı kadar verilecektir. Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile teminatlarını 30 gün içinde tamamlaması istenecektir.



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