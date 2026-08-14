Gözetime Tabi Ithalatta Indirilemeyen KDV’nin Bildirim Ve Raporlama Süreçlerine Ilişkin Gelişmeler

Vergi hukukunda temel hak ve yükümlülüklerin idari işlemlerle değil, kanunla belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. KDV indirim hakkına ilişkin yetki hükmünün de bu çerçevede yeniden ele alınması hem hukuki güvenlik hem de öngörülebilirlik bakımından isabetli olacak

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Vergi hukukunda temel hak ve yükümlülüklerin idari işlemlerle değil, kanunla belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. KDV indirim hakkına ilişkin yetki hükmünün de bu çerçevede yeniden ele alınması hem hukuki güvenlik hem de öngörülebilirlik bakımından isabetli olacak.

Değerli okurlar, 12 Şubat 2026 tarihli yazımda, “ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuata” göre ödenen KDV'nin indirim konusu yapılamayacağını, çünkü bu işlemler nedeniyle ödenen KDV’lerin indiriminin 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yasaklandığını, Maliyenin de 57 seri no.lu KDV Tebliği ile bu KDV’lerin indirilip indirilmediğinin özel amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yaptığını irdelemiştim.

Düzenlemeye göre; altışar aylık dönemleri itibarıyla,

İthalat bedeli 2 milyon 600 bin TL’yi aşmayan ithalat işlemlerinde, mükellefler tarafından KDV'nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi

İthalat bedeli 2 milyon 600 bin TL'yi aşan ithalat işlemlerinde ise ithalatın yapıldığı yıl için tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler tarafından takvim yılının altışar aylık dönemlerini takip eden ayın sonuna kadar mezkur Karar kapsamında KDV'nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Özel Amaçlı YMM Raporu ibraz edilmesi (Mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmamaktadır.) gerekiyor.

Altışar aylık dönemler itibarıyla gözetim uygulanması, korunma önlemlerinin uygulanması ve haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat kapsamında ithalatı bulunmayan mükelleflerin, toplam ithalat tutarı ne olursa olsun herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek yok.

2 milyon 600 bin TL'lik sınıra hangi ithalat bedeli esas alınacak?

Tebliğde 2 milyon 600 bin TL'lik sınıra indirim yasağı kapsamına giren ithalat bedelinin esas alınacağı açıkça belirtilmediğinden kamuoyunda pek çok kişi bu sınırı genel ithalat bedeli olarak kabul etmiştir.

Özel amaçlı rapor ibraz şartı, indirim yasağına giren işlemlerde indirimin yapılıp yapılmadığını tespit etmek için getirildiğine göre, sınırın sadece 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ithalat yapan mükelleflerin indirim yasağı kapsamına giren ithalat bedelini ifade ettiği açıktır.

Yoksa neredeyse ithalat yapan tüm mükellefler bu raporları yazdırmak zorunda kalacaklardır.

Meslek hayatım boyunca meslek mensuplarının (SMMM ve YMM) bu kadar tartıştığı çok az konu hatırlıyorum. Bunda Maliyenin, tartışmalara son verecek açıklamayı yapmamasının da rolü büyük.

Bu konuda ilk eleştirim meslek mensuplarına, ikincisi ise Maliyeye…

Meslek mensupları düzenlemenin amacını çok iyi biliyor olmasına rağmen neden kapsama giren ithalat bedeli yerine genel ithalat bedelinin sınır olabileceğini düşündü, anlayamıyorum.

Yorum yaparken sadece tebliğin lafzına itibar edilmesi doğru bir yaklaşım değil!

Maliye ise neden bunca tartışma yaşanırken açıklama yapmakta bu kadar gecikti, bu da anlaşılır gibi değil…

Özel amaçlı YMM Raporlarının ibraz süresi 1 ay uzatıldı!

31/7/2026 tarihine kadar ibraz edilmesi gereken 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin Özel Amaçlı YMM Raporlarının ibraz süresi 27 Temmuz 2026 tarihli ve 71 sayılı KDV Sirküleri ile 31/8/2026 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde yapılan ve ithalat bedeli 2 milyon 600 bin TL'yi aşan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki ithalat işlemi bulunan ve süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerce, 31/8/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Özel Amaçlı YMM Raporu ibraz edilmesi gerekiyor.

Mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmuyor.

Tam tasdik raporu, Maliye tarafından teslim süresi uzatılmadığı taktirde hesap dönemini takip eden altıncı ay sonuna kadar elektronik ortamda verildiğinden, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için özel amaçlı YMM raporu düzenlettirmeyip tam tasdik raporunda bu açıklamalara yer verileceği konusunda YMM’si ile anlaşan mükelleflerin bu durumu bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmelerinde yarar var.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler isterlerse bu tevsik için özel amaçlı YMM raporu düzenletebilirler. Yani mutlaka tam tasdik raporunda bu bilgilere yer verilmesi zorunlu değildir. Ancak tam tasdik raporu seçeneğinin tercih edilmesi mükelleflere ve YMM’lere süre kazandıracaktır.

Sirkülerde “2026 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan ve ithalat bedeli 2.600.000 TL'yi aşan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki ithalat işlemlerine ilişkin” ifadesine yer verildiği için, 2 milyon 600 bin TL'lik sınırın sadece 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen (gözetim uygulanması, korunma önlemleri uygulanması, haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuata ilişkin) ithalat bedeli esas alınarak hesaplanacağı açıklığa kavuşmuştur.

Sınırın altında kalan mükelleflerin bildirim süresi uzatılmadı!

Sirkülerde sadece özel amaçlı YMM raporunun ibraz süresi uzatılmış olup, sınırın altında kalan mükelleflerin kapsama giren KDV'nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının 31 Temmuz 2026 tarihine kadar vergi dairesine bildirim süresi uzatılmamıştır.

Bu husus Maliyenin 29 Temmuz 2026 tarihinde www.gib.gov.tr web sayfasında kamuoyuna ilan ettiği Duyuru ile hatırlatılmıştır.

Söz konusu Duyuruya göre, 2026 takvim yılının ilk altı aylık (Ocak-Haziran) döneminde, 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ithalat yapan mükelleflerin ithalat bedeli (Gözetim uygulanması, korunma önlemleri uygulanması, haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuatın uygulanması sonucu beyana esas olan KDV matrahı) toplamı 2 milyon 600 bin TL'ye kadar (bu tutar dahil) olan ithalat işlemlerinde, mükellefler tarafından, bu kapsamdaki ithalat dolayısıyla indirimi kabul edilmeyen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına ilişkin bildirim verme süresinde bir değişiklik yapılmadığı için, 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) söz konusu bildirimin vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

YMM tam tasdik sözleşmesi bulunanlar ve/veya özel hesap dönemi olanların da bu bildirimi yapmaları zorunlu.

Maliyenin bu hatırlatmayı bitime 2 gün kala yapması bence doğru olmadı. Söz konusu bildirim ilk defa 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin olarak yapılacağı için bence bu bildirimin de özel amaçlı YMM raporu gibi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar uzatılması gerekir.

Tebliğde bu bildirimin yapılması yeterli görülüp herhangi bir belge talep edilmediğinden mükelleflere tavsiyem, 31 Temmuz 2026 günü saat 24.00’e kadar elektronik ortamda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapmadıklarını bildirmeleri yönündedir.

Duyuruda sınırın sadece 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalat bedelleri esas alınarak hesaplanacağı konusu bir kez daha vurgulandı.

Duyuruda ayrıca ithalat bedelinden ne anlaşılması gerektiği de açıklığa kavuşturuldu. Buna göre sınırın hesabında; gözetim uygulanması, korunma önlemleri uygulanması, haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki mevzuatın uygulanması sonucu beyana esas olan KDV matrahının esas alınacağı açıklandı.

Bu yazı için son sözlerim…

Maliyenin bu bildirim ve özel amaçlı YMM raporu konusunu yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Yapay zekayı bu kadar etkili kullanan Maliyenin mükellef ve meslek mensuplarını bu kadar sıkıntıya sokmadan bu işi çok kolayca çözebilmesi lazım.

Sınırın altında kalan ithalat işlemlerine ilişkin bildirim yapılması zorunluluğunun kaldırılması doğru olacaktır. Yoksa tüm mükellefler bu kapsamda gerçekleştirdikleri ithalat işlemleri nedeniyle ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapmadıklarına dair bildirimde bulunacaklardır. Maliyenin bu bildirimin doğruluğunu tespit etmesi gerekecektir. Bununla uğraşmak yerine sorunu dijital bir çözüme kavuşturmak çok daha isabetli olacaktır.

Bu tevsik işleminin tam tasdik ile hiçbir bağlantısı yoktur. Çünkü tam tasdik kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki ile sınırlıdır. KDV indiriminin doğru yapılıp yapılmadığı ile ilgisi yoktur. Bu nedenle konunun tam tasdik ile bağlantısının acilen ortadan kaldırılması gerekir.

YMM tarifesinin gerek bu konuda gerekse istisna ve indirimlerin tasdiki konusunda yeniden düzenlenmesi şart!

Bu konunun 3568 sayılı Kanuna ilişkin bir tebliğ ile düzenlenmesi ve bu konudaki YMM sorumluluğunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. KDV tebliğ ile konunun düzenlenmesi doğru değil!

Özel amaçlı YMM raporu ibraz süresi için çok kısa bir süre belirlenmiş bulunuyor. En azından altışar aylık dönemleri takip eden üçüncü ayın sonuna kadar verilmesi yönünde bir değişlik yapılması isabetli olur. Yoksa Maliye her dönemde rapor ibraz süresini uzatmak zorunda kalır. Tam tasdik raporunda konu 1 yıl sonra raporlandığı halde özel amaçlı raporda 1 ayda raporlanması doğru değil.

Vergi hukukunda temel hak ve yükümlülüklerin idari işlemlerle değil, kanunla belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. KDV indirim hakkına ilişkin yetki hükmünün de bu çerçevede yeniden ele alınması hem hukuki güvenlik hem de öngörülebilirlik bakımından isabetli olacaktır.

Bununla birlikte, KDV Kanunu'nun 36'ncı maddesinde Cumhurbaşkanına tanınan KDV indirim hakkını sınırlama yetkisinin ve bu yetkiye istinaden yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Anayasa'ya uygunluğu önümüzdeki günlerde de hukuk ve vergi dünyasının önemli tartışma başlıklarından biri olmaya devam edecektir. (YMM Adem Kefelioğlu, MuhasebeTR, 27.06.2026, “KDV İndirim Hakkı Bir Kararla Sınırlandırılabilir Mi?”).

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