مكتب محاماة تقاضي في مصر | السعدني ومشاركوه

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Sadany & Partners Law Firm are most popular: within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Employment and HR and Criminal Law topic(s)

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تشهد السوق المصرية بيئة تنافسية سريعة الإيقاع، مما يجعل النزاعات القانونية أمراً شائعاً بين الشركات أو الأفراد أو حتى الجهات الحكومية. ويتطلب التعامل الفعال مع هذه النزاعات أكثر من معرفة النصوص القانونية، إذ يستلزم تخطيطاً استراتيجياً لإدارة الدعوى، والتزاماً دقيقاً بالإجراءات، وفهماً عملياً لطبيعة العمل القضائي المحلي.

تفخر مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة بكونها من بين أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في التقاضي في مصر، وتحظى بثقة الشركات والمستثمرين والأفراد على حد سواء. يجمع مكتبنا بين عقود من الخبرة في قاعات المحاكم ونهج يركز على العميل لتحقيق نتائج فعّالة وقابلة للتنفيذ في جميع النزاعات. فنحن لا نكتفي بمعالجة القضايا فحسب، بل نحمي مصالحكم وأصولكم وسمعة شركاتكم.

التقاضي في مصر – إطار قانوني موثوق

يُعدّ النظام القضائي المصري من أقدم الأنظمة وأكثرها تطوراً في الشرق الأوسط. ويخضع هذا النظام لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويُوفر مستويات متعددة للمراجعة مع التركيز الشديد على الإجراءات القانونية الواجبة.

السمات الرئيسية للتقاضي في مصر:

استقلال القضاء: تعمل المحاكم بموجب ضمانات دستورية للحياد والنزاهة.

محاكم متخصصة: تشمل المحاكم الاقتصادية والإدارية ومحاكم العمل، للنظر في منازعات محددة.

مستويات استئناف متعددة: تضمن إمكانية مراجعة الأحكام للتأكد من دقتها وشرعيتها.

الاعتراف بالأحكام الأجنبية: من خلال اتفاقيات المعاملة بالمثل وإجراءات التنفيذ المعتمدة.

تجعل هذه العناصر إطار التقاضي في مصر شاملاً وموثوقاً، مما يتيح للعملاء المحليين والأجانب فرصاً متساوية للوصول إلى العدالة.

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مجالات ممارستنا في التقاضي

يتولى فريق التقاضي لدينا طيفًا واسعًا من النزاعات، بدءًا من القضايا التجارية والتعاقدية وصولًا إلى المسائل المعقدة العابرة للحدود. يجمع نهجنا بين الخبرة القانونية، والرؤية الاستراتيجية، والمرافعة الفعّالة في قاعات المحاكم.

1. التقاضي التجاري والشركات

نمثل عملاءنا في جميع أنواع النزاعات التجارية والتعاقدية، بما في ذلك:

دعاوى الإخلال بالعقد ومطالبات الأداء.

نزاعات المساهمين والشراكة.

نزاعات التوريد والوكالة والتوزيع.

قضايا عدم الدفع، والإخلال بالضمان، والتعويض.

يضمن فهمنا العميق لقانون الشركات المصري حماية أعمالكم في جميع مراحلها.

٢. المنازعات المدنية والعقارية

يمثل مكتبنا الأفراد والشركات في:

منازعات ملكية العقارات.

قضايا الإيجار.

مطالبات البناء والتطوير.

قضايا التعويض ومصادرة الملكية.

نضمن حماية حقوقكم العقارية من خلال استراتيجية قانونية واضحة وتوثيق دقيق.

٣. التقاضي المصرفي والمالي

نمثل المؤسسات المالية المحلية والدولية في المجالات التالية:

تحصيل الديون وإجراءات التنفيذ.

النزاعات المتعلقة بالقروض والرهونات والضمانات.

التقاضي في قضايا الاستثمار والأوراق المالية والتأمين.

قضايا مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

يتمتع فريقنا بمهارة عالية في إدارة النزاعات المالية المعقدة بكفاءة وسرية تامة.

٤. نزاعات العمل والتوظيف

نقدم الدعم القانوني لأصحاب العمل والموظفين أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية، ونتولى القضايا التالية:

دعاوى الفصل التعسفي.

نزاعات الرواتب والمزايا والتعويضات.

إصابات العمل والمسائل التأديبية.

نهدف إلى حل نزاعات العمل مع الالتزام بأحكام قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

٥. المنازعات الإدارية والتنظيمية

نمثل عملاءنا أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري) في القضايا المتعلقة بما يلي:

المنازعات المتعلقة بالعقود الحكومية والمناقصات.

التراخيص والموافقات التنظيمية.

مشتريات القطاع العام ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المنازعات مع الوزارات والهيئات العامة.

تضمن خبرتنا سلاسة الإجراءات الإدارية في إطار اللوائح الحكومية المصرية.

٦. التقاضي في قضايا العقارات والإنشاءات

مع ازدهار سوق الإنشاءات والتطوير العقاري في مصر، نتولى القضايا التالية:

النزاعات بين المقاولين والمقاولين من الباطن.

مطالبات التأخير والتغيير والغرامات.

الإخلال بعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC).

النزاعات بين المطورين والمشترين.

نجح فريقنا في تمثيل المطورين والمقاولين والاستشاريين في نزاعات بملايين الجنيهات.

٧. تنفيذ الأحكام والقرارات

لا يُعد كسب القضية سوى جزء من العملية، فالنجاح الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ.

يتولى فريقنا ما يلي:

تنفيذ أحكام المحاكم المصرية.

الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها بموجب اتفاقيات المعاملة بالمثل.

تنفيذ قرارات التحكيم بموجب اتفاقية نيويورك (١٩٥٨).

يضمن قسم التنفيذ لدينا حصولكم على نتائج ملموسة وحقيقية، لا مجرد انتصارات قانونية على الورق.

لماذا يثق العملاء بمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة؟

1. التميز في قاعات المحاكم

يُعرف محامونا ببراعتهم في الترافع، وفهمهم العميق لقانون الإجراءات، وإعدادهم المُحكم للحجج. نتعامل مع كل قضية بمنهجية استراتيجية، ساعين إلى تحقيق النجاح العملي، لا النظري فحسب.

2. الخبرة القانونية المزدوجة

يتمتع محامونا بتدريب في كلٍ من القانون المدني والقانون العام، مما يُمكّننا من التعامل بكفاءة مع القضايا العابرة للحدود والمعاملات الدولية.

٣. التواصل الشفاف

نحرص على إبقاء عملائنا على اطلاع دائم بجميع مراحل التقاضي، ونقدم لهم تقييمات واضحة للمخاطر والتكاليف والنتائج المحتملة.

٤. رسوم ثابتة ومحددة مسبقًا

نقدم هياكل رسوم مرحلية أو ثابتة، مما يمنح عملائنا تحكمًا كاملًا في ميزانيات التقاضي الخاصة بهم.

٥. سجل حافل بالإنجازات

لقد مثلنا بنجاح عملاء في نزاعات تتعلق بالبناء والعقارات والطاقة والتمويل والتجارة والحكومة، وحققنا أحكامًا وتسويات مُرضية في قضايا معقدة.

مثال عملي: التقاضي بشأن العقود العابرة للحدود

واجهت شركة هندسية أوروبية نزاعًا بقيمة ١٢ مليون دولار أمريكي مع مورد مصري بسبب تأخيرات في التسليم وغرامات.

رفعت مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

جمعنا الأدلة الفنية وتقارير الخبراء والاستراتيجية الإجرائية.

حكمت المحكمة لصالح موكلنا، ومنحته تعويضًا كاملاً وتغطية التكاليف.

تم تنفيذ الحكم في غضون شهرين.

النتيجة: تسوية سريعة، واسترداد المبلغ بالكامل، واستمرار العمليات التجارية دون انقطاع.

المشهد القضائي في عام 2026

يشهد النظام القضائي المصري تطوراً سريعاً، إذ يدمج إصلاحات وتقنيات جديدة:

التحول الرقمي: أصبح تقديم الدعاوى إلكترونياً، والإخطارات عبر الإنترنت، وإدارة القضايا رقمياً من المعايير المعتمدة.

توسيع المحكمة الاقتصادية: تعيين قضاة متخصصين أكثر للنظر في المنازعات التجارية والاستثمارية.

تحديث قانون العمل (٢٠٢٥): توفير حماية جديدة للعمال، وتوضيح التزامات أصحاب العمل بالامتثال.

دمج الوساطة: تشجع المحاكم الآن اللجوء إلى الوساطة قبل التقاضي في بعض القضايا.

التعاون القضائي: تعزيز التنسيق بين المحاكم المصرية والأجنبية لإنفاذ الأحكام عبر الحدود.

تجعل هذه الإصلاحات البيئة القانونية في مصر أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في الوصول إليها من أي وقت مضى.

مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة – شريكك القانوني الموثوق في التقاضي

قد تكون النزاعات معقدة، ولكن مع الشريك القانوني المناسب، لن تكون عبئًا ثقيلًا. تجمعمؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة بين الخبرة القانونية، والفهم العميق لسوق العمل، والتركيز على تحقيق النتائج المرجوة، لنضمن لعملائنا أفضل النتائج. من الاستشارة الأولية وحتى التنفيذ النهائي، نعمل كحليف قانوني مخلص، نضمن أن تكون كل حُجة استراتيجية، وكل إجراء قانوني في الوقت المناسب، وكل قرار يصب في مصلحتك.

ملاحظات ختامية

احجز استشارتك الآن

عندما تكون حقوقك التجارية أو الشخصية على المحك، فأنت بحاجة إلى مكتب محاماة يدافع عنك بذكاء واستراتيجية وبإصرار.

تواصل اليوم مع مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة للاستشارة مع قسم التقاضي لدينا في مصر. سنراجع قضيتك، ونضع خطة واضحة، ونرشدك بثقة خلال كل خطوة من خطوات الإجراءات القانونية.

مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية- مكتبك القانوني الموثوق في مصر، نحمي حقوقك ونحقق العدالة في كل نزاع.

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