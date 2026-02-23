Куда И В Какие Сроки Обращаться За Обжалованием Решения Экономического Суда?

кому адресовать и куда подавать?

По новым правилам апелляционные жалобы на не вступившие в силу решения экономических судов (города Минска) рассматриваются судебной коллегией Апелляционного экономического суда.

! При этом важно учитывать, что сама апелляционная жалоба должна быть подана непосредственно в экономический суд области (города Минска), вынесший обжалуемое решение, то есть в суд первой инстанции.

Что это означает на практике?

При подготовке апелляционной жалобы в качестве суда, которому адресуется данная жалоба, необходимо указать именно судебную коллегию Апелляционного экономического суда. Однако фактически подать апелляционную жалобу нужно в экономический суд области (города Минска), который вынес обжалуемое решение. Это вызвано тем, что именно суд первой инстанции будет разрешать вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству, в том числе о необходимости оставления жалобы без движения или отказа в ее принятии.

В случае, если апеллянт все же подал апелляционную жалобу непосредственно в Апелляционный экономический суд, минуя суд первой инстанции, Апелляционный экономический суд самостоятельно направит поступившую ему жалобу в суд первой инстанции для разрешения вопроса о ее принятии к производству.

в какие сроки?

По новым правилам исчисление общего срока для подачи апелляционной жалобы варьируется в зависимости от того, было ли заявлено апеллянтом требование о составлении мотивировочной части решения в случае, если ее автоматическое составление не предполагалось.

В такой ситуации срок для подачи апелляционной жалобы будет составлять 15 рабочих дней с момента получения апеллянтом мотивировочной части решения. В случае же, если требование о составлении мотивировочной части решения не было заявлено либо решение изначально было составлено с мотивировочной частью, такой срок будет составлять 15 рабочих дней с момента принятия судом первой инстанции обжалуемого решения, а именно его оглашения в последнем судебном заседании.

Примеры:

Решение суда первой инстанции было оглашено в судебном заседании 15.01.2026. Копия решения без мотивировочной части получена лицом, которое в последующем его обжаловало, 21.01.2026. Ходатайство о составлении мотивировочной части апеллянтом не заявлялось.

В таком случае срок для апелляционного обжалования истечет 05.02.2026.

Решение суда первой инстанции было оглашено в судебном заседании 15.01.2026. Копия решения без мотивировочной части получена лицом, которое в последующем его обжаловало, 21.01.2026. Ходатайство о составлении мотивировочной части было заявлено апеллянтом 28.01.2026, а копия мотивировочной части решения получена им 06.02.2026.

В таком случае срок для апелляционного обжалования истечет 27.02.2026.

Решение суда первой инстанции было оглашено в судебном заседании 15.01.2026. Копия решения с мотивировочной частью получена лицом, которое в последующем его обжаловало, 21.01.2026.

В таком случае срок для апелляционного обжалования истечет 05.02.2026.



Иной порядок исчисления срока для подачи апелляционной жалобы предусмотрен для решений, принятых в порядке заочного и упрощенного производств.

Так, апелляционная жалоба на решение, вынесенное в порядке заочного производства, должна быть подана в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения либо с момента принятия определения суда об отказе в удовлетворении такого заявления.

Апелляционная жалоба на решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, должна быть подана в течение 15 рабочих дней с момента получения апеллянтом его копии или мотивировочной части решения, если им было заявлено требование о ее составлении.

Важно: в случае, если апеллянт пропустил указанные выше сроки, он вправе подать в установленном порядке апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении срока на апелляционное обжалование без ограничения во времени. Ранее это можно было сделать не позднее месяца со дня принятия судом первой инстанции обжалуемого решения.

Кассационное обжалование:

кому адресовать и куда подавать?

По новым правилам кассационные жалобы на вступившие в силу решения экономических судов областей (города Минска), определения Апелляционного экономического суда, вынесенные в апелляционном порядке, рассматриваются президиумом Апелляционного экономического суда.

Фактическая подача кассационных жалоб должна быть осуществлена непосредственно в Апелляционный экономический суд.

в какие сроки?

По новым правилам судебные постановления могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную силу.

Важно: в случае, если кассатор пропустил указанные выше сроки, он вправе подать в установленном порядке кассационную жалобу с ходатайством о восстановлении срока на кассационное обжалование без ограничения во времени. Ранее это можно было сделать не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу обжалуемого постановления.

Надзорное обжалование:

кому адресовать и куда подавать?

По новым правилам судебные постановления экономических судов областей (города Минска), которые были предметом рассмотрения в судах апелляционной и кассационной инстанций (либо заявителю было отказано в передаче дела на рассмотрение кассационной инстанции), рассматриваются в порядке надзора судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда.

В случае, если надзорная жалоба уже была рассмотрена судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда и результат такого рассмотрения не удовлетворил заявителя, последующая надзорная жалоба будет рассматриваться Президиумом Верховного Суда.

Фактическая подача надзорных жалоб должна быть осуществлена непосредственно в Верховный суд.

! В дальнейшем подача надзорной жалобы в ту же надзорную инстанцию не допускается, в связи с чем рассмотрение Президиумом Верховного Суда надзорной жалобы является окончательным.

в какие сроки?

Новые правила исчисления срока для подачи надзорной жалобы полностью соответствуют ранее действовавшим.

Так, надзорная жалоба на судебные постановления судов первой, апелляционной, кассационной или надзорной (в случае, если такая жалоба уже была рассмотрена) инстанций должна быть подана не позднее 1 года со дня их вступления в законную силу.

При этом если обжалуются постановления судов апелляционной, кассационной инстанций или суда надзорной инстанции и эти постановления не отменяют (изменяют) решение суда первой инстанции, годичный срок для обжалования исчисляется со дня вступления в силу решения суда первой инстанции.

Пропуск срока для надзорного обжалования по общему правилу не может быть восстановлен. Вместе с тем, КГС предусматривает исключение из данного правила: срок для надзорного обжалования может быть восстановлен только по ходатайству ответчиков и только при обжаловании судебных постановлений, вынесенных в их отсутствие без своевременного и надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела, а также при условии, что дело не уничтожено в связи с истечением срока его хранения.

