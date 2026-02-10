Девять Ключевых Изменений В АППК

Article Insights

17 декабря 2025 года принят Закон № 241-VIII, вносящий изменения в Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК), Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения введены в действие с 29 декабря 2025 года.

1.Оспаривание подзаконных актов в АППК

Дела об оспаривании подзаконных нормативных правовых актов (НПА) перенесены из ГПК в АППК.





Новый вид иска : оспаривание законности подзаконных НПА или их отдельных положений (ст. 135-1 АППК).

: оспаривание законности подзаконных НПА или их отдельных положений (ст. 135-1 АППК). Сроки подачи иска : в течение трех месяцев со дня, когда истцу стало известно о нарушении или возможном нарушении данным актом его прав (ч. 3-1 ст. 136 АППК).

: в течение трех месяцев со дня, когда истцу стало известно о нарушении или возможном нарушении данным актом его прав (ч. 3-1 ст. 136 АППК). Правовые последствия : при удовлетворении иска акт признается недействующим с момента его принятия (ч. 1 ст. 159-1 АППК).

: при удовлетворении иска акт признается недействующим с момента его принятия (ч. 1 ст. 159-1 АППК). Приостановление действия : подача иска в суд не приостанавливает действие НПА (его положений), кроме случаев оспаривания НПА прокурором (ч. 4 ст. 167-1 АППК).

: подача иска в суд не приостанавливает действие НПА (его положений), кроме случаев оспаривания НПА прокурором (ч. 4 ст. 167-1 АППК). Запрет на повторное оспаривание: подзаконный акт может быть оспорен вновь другими лицами только в той части, которая ранее не проверялась в судебном порядке (ч. 3 ст. 167-3 АППК).



Практический вывод: признание подзаконного акта (правила, приказы, стандарты и др.) незаконным влечет признание его недействующим с момента принятия. Это позволит истцу и лицам, чьи права были нарушены в результате применения оспоренного НПА, требовать пересмотра административных действий и актов, принятых на основании такого НПА.

2.Исключительный механизм кассационного пересмотра

Введен новый механизм пересмотра судебных актов, которые вступили в законную силу без прохождения стадии апелляции. Ранее кассационное обжалование было возможно только после апелляционного рассмотрения дела.





Суть : вступившие в законную силу акты местных и других судов теперь могут быть пересмотрены в кассационном порядке даже в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования (ч. 3-1 ст. 169 АППК).

: вступившие в законную силу акты местных и других судов теперь могут быть пересмотрены в кассационном порядке даже в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования (ч. 3-1 ст. 169 АППК). Субъекты обращения : данный пересмотр возможен исключительно по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан. Протест может быть принесен как по собственной инициативе прокурора, так и по ходатайствам участников процесса.

: данный пересмотр возможен исключительно по протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан. Протест может быть принесен как по собственной инициативе прокурора, так и по ходатайствам участников процесса. Ограничение по категориям дел : механизм применяется только к административным делам, предусмотренным статьей 31 АППК (налоговые, таможенные, бюджетные, экологические и другие споры с участием прокурора).

: механизм применяется только к административным делам, предусмотренным статьей 31 АППК (налоговые, таможенные, бюджетные, экологические и другие споры с участием прокурора). Основания для пересмотра: для применения этого исключительного порядка установлены строгие критерии (ч. 7 ст. 169 АППК): (1) риск тяжких необратимых последствий для жизни, здоровья людей, экономики или национальной безопасности РК; (2) нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов; (3) нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.

Практический вывод: в случае пропуска апелляционной стадии обжалования и при наличии исключительных оснований, участник процесса вправе подать ходатайство Генеральному Прокурору о принесении протеста для пересмотра дела в кассационном порядке.

3.Снятие пресекательных сроков для лиц, не участвовавших в административной процедуре

Отменен годичный пресекательный срок по искам лиц, которые не участвовали в административной процедуре, но чьи права были нарушены принятым актом. Такой иск может быть подан в течение месяца со дня, когда лицо узнало или могло узнать о принятии административного акта (ч. 5 ст. 136 АППК).



Практический вывод: истец более не ограничен годом с момента издания административного акта. Это также расширяет возможности для восстановления пропущенного месячного срока, поскольку ранее такому восстановлению препятствовал годичный пресекательный срок.

4.Новый порядок исчисления сроков подачи кассационной жалобы

Шестимесячный срок для подачи кассационной жалобы теперь исчисляется со дня вступления в законную силу судебного акта апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 169 АППК), т.е. со дня его оглашения (ч. 10 ст. 168 АППК). Ранее отсчет велся со дня вручения акта в окончательной форме.

5.Формы процедуры заслушивания

Процедура заслушивания разделена на письменную и устную формы.





Письменная форма (основная форма заслушивания): предполагает направление заявителю предварительного решения и последующее получение от него возражений. Если участник направляет ответ на предварительное решение, заслушивание считается проведенным в письменной форме; протокол при этом не ведется (ч. 3 ст. 73 АППК).

(основная форма заслушивания): предполагает направление заявителю предварительного решения и последующее получение от него возражений. Если участник направляет ответ на предварительное решение, заслушивание считается проведенным в письменной форме; протокол при этом не ведется (ч. 3 ст. 73 АППК). Устная форма : проводится исключительно по ходатайству участника административной процедуры. Для проведения заслушивания в устной форме (с личным присутствием или по видеоконференцсвязи) участник должен подать ходатайство не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения (ч. 3 ст. 73 АППК). В этом случае ведение протокола обязательно.

: проводится исключительно по ходатайству участника административной процедуры. Для проведения заслушивания в устной форме (с личным присутствием или по видеоконференцсвязи) участник должен подать ходатайство не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения (ч. 3 ст. 73 АППК). В этом случае ведение протокола обязательно. Отсутствие письменных или устных возражений от заявителя, извещенного заблаговременно и надлежащим образом о форме, дне, времени и месте проведения заслушивания, не является препятствием для принятия решения по существу (ч. 3 ст. 73 АППК).



Практический вывод: устное заслушивание с составлением протокола представляется более эффективным способом защиты своих прав, и теперь для реализации данной опции необходимо подавать ходатайство о заслушивании после получения предварительного решения.

6.Приостановление исполнения административных актов

По общему правилу подача жалобы приостанавливает исполнение административного акта (ч. 1 ст. 96 АППК). Вместе с тем законодатель установил требования к применению исключений из этого правила:





Обоснование исключений: если подача жалобы не приостанавливает исполнение административного акта на основании исключений, предусмотренных пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 96 АППК (защита прав граждан, государственных интересов и иные случаи, предусмотренные законами), административный орган обязан включить в административный акт обоснование применения таких исключений (ч. 2 ст. 96 АППК).



Практический вывод: отсутствие в административном акте обоснования неприостановления исполнения будет нарушать ч. 2 ст. 96 АППК и требования ст. 79 АППК, что может повлечь отмену такого акта.

7.Обязательность указания порядка обжалования и вышестоящего органа

Теперь административный орган обязан указывать в акте порядок и конкретный вышестоящий орган для обжалования (ст. 80, ч. 1-1 ст. 92 АППК).



В случае несоблюдения данного требования к содержанию административного акта, срок для подачи жалобы на этот административный акт составит 6 месяцев (ч. 1-1 ст. 92 АППК).

8.Расширение права на ознакомление с материалами административного дела

Теперь участник административной процедуры вправе знакомиться с материалами (выписывать сведения, снимать копии с документов) не только после завершения, но и в ходе рассмотрения административного дела. Такая возможность предоставляется административным органом в срок не позднее трех рабочих дней со дня заявления ходатайства (ч. 1 ст. 75 АППК).

9.Меры процессуального принуждения

Изменен порядок применения и исполнения денежных взысканий.





Приостановление исполнения: обжалование определения о наложении денежного взыскания теперь приостанавливает его исполнение до рассмотрения жалобы по существу. Частная жалоба подается в течение 10 рабочих дней (ч. 2 ст. 124 АППК).

Смягчение взыскания: лицо, на которое наложено денежное взыскание, имеет право в течение 10 рабочих дней ходатайствовать об уменьшении размера взыскания, отсрочке или рассрочке исполнения на срок до двух месяцев (ч. 7 ст. 127 АППК).

Уплата взыскания: осуществляется только после вступления определения в законную силу (ранее – в течение 5 дней со дня вручения). Важно: действующая редакция АППК более не предусматривает возможность полного освобождения от денежного взыскания (ранее такая возможность была).

