27 January 2026

Апелляционное Производство По КГС: О Чем Следует Знать Бизнесу?

Belarus Litigation, Mediation & Arbitration
Elizaveta Tenyuta
Апелляционное производство. Юристы практики «Разрешение споров» рассказали про некоторые новеллы подачи и рассмотрения апелляционных жалоб, на которые бизнесу следует обратить внимание после вступления в силу Кодекса гражданского судопроизводства (КГС).

1. Создание единой апелляционной инстанции для пересмотра 

Так, с 01.01.2026 обжалование решений экономического суда области (города Минска) в апелляционном порядке будет осуществляться судебной коллегией Апелляционного экономического суда в коллегиальном составе трех судей.

2. Сроки подачи апелляционной жалобы

В настоящее время ХПК закрепляет общее правило, что апелляционная жалоба должна быть подана не позднее 15 рабочих дней после принятия судом, рассматривающим экономические дела, первой инстанции обжалуемого судебного постановления.

Начиная с 01.01.2026 апелляционная жалоба или апелляционный протест должен быть подан в течение 15 дней после вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционные обжалование и (или) опротестование, по требованию такого лица мотивировочной части решения. 

3. Требования к содержанию апелляционной жалобы 

В КГС сохранены общие требования действующего ХПК к содержанию апелляционной жалобы.

Однако с 01.01.2026 апелляционная жалоба и прилагаемые к ним письменные материалы соответственно подаются и (или) приносятся в суд первой инстанции с копиями в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле. 

Следовательно, лицу, подающему жалобу, больше не будет требоваться самому рассылать в адрес заинтересованных лиц экземпляры апелляционной жалобы и приложений к ней.

4. Оставление апелляционной жалобы без движения

В настоящее время, если при подаче апелляционной жалобы, например, не был приложен документ, подтверждающий уплату гос.пошлину, или жалоба подана с нарушением требований ХПК к ее содержанию, то суд апелляционной инстанции возвращал апелляционную жалобу.

В КГС закреплено право суда апелляционной инстанции оставить жалобу без движения, если:

  • при подаче апелляционной жалобы не соблюдены требования, предъявляемым к процессуальных документам (ст.100 КГС);
  • отсутствует указание на решение, которое обжалуется или опротестовывается, пределы его обжалования (опротестования) и наименование суда, вынесшего решение;
  • отсутствует обоснование того, в чем заключается неправильность рассмотрения дела, незаконность и необоснованность решения, со ссылкой на акты законодательства, обстоятельства дела и доказательства;
  • отсутствует указание оспариваемой суммы по имущественным требованиям;
  • отсутствует просьба лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, приносящего апелляционный протест, в части того, обжалуется или опротестовывается решение полностью или в части, какие изменения требуется в него внести;
  • не приложены копии апелляционной жалобы и прилагаемых письменных материалов в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле;
  • не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Об оставлении жалобы без движения суд будет выносить определение, в котором будет указан срок для устранения причин, послуживших основанием для оставления жалобы без движения. В случае если в установленный срок не будут устранены замечания, то по аналогии с исковым заявлением, будет считаться, что жалоба не подана.

5. Предмет и пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции

Согласно ХПК суд апелляционной инстанции на основании апелляционной жалобы повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

После вступления КГС суд апелляционной жалобы будет только проверять правильность установления судом первой инстанции фактических обстоятельств дела, применения норм материального и процессуального права на основании.

Также КГС предусмотрено, если судом апелляционной инстанции при проверке обжалуемой части решения суда первой инстанции будет установлено, что судом нарушены или неправильно применены нормы материального и (или) процессуального права, то суд вправе проверить такое решение в полном объеме.

