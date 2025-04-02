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2 April 2025

سابقة قانونية من محكمة الاستئناف القطرية: تأكيد الدفاع المعتمد على الأدلة في النزاعات التعاقدية

BLK Partners

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حكم مبتكر من محكمة استئناف ،قطر، حيث قضت المحكمة برفض طلب المدعية إلزام المدعى عليه
Qatar Litigation, Mediation & Arbitration
Tarek Saad,Tarek Saad, and Tamim Momeni

مقدمة

حكم مبتكر من محكمة استئناف ،قطر، حيث قضت المحكمة برفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها (موكلتنا") بسداد مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال قطري إلى المدعية.

القضية وأهميتها

ركزت حيثيات الحكم على أهمية الدفاع المعتمد على الأدلة والإجراءات القضائية العادلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في النظام القانوني القطري.

  • سعى المدعي من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه موكلنا دفع مبلغ بذلها، استنادا إلى عقد يزعم أنه يخول هذا الدفع. ٥٠ ريال قطري كعمولة مقابل خدمات وجهود
  • استندت المحكمة إلى أن المشروع الذي فاز به موكلنا لا يقع ضمن نطاق العقد بين الأطراف وأن المشروع، رغم ارتباطه بنفس القطاع الذي ينتمي إليه العقد، لا يُعتبر مشمولا بموجب الاتفاقية، خاصةً أن بنود العقد كانت واضحة ومحددة بشكل ضيق. انتهت المحكمة إلى أن العطاء الفرعي المتعلق بالبناء والبنية التحتية لا يرتبط بالنطاق المتفق عليه في العقد، مما أدى إلى رفض الدعوى.

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Tarek Saad
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Tarek Saad
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Tamim Momeni
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