Обеспечительные меры в судебном процессе в Туркменистане

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Туркменистане?

Согласно положениям процессуального законодательства Туркменистана, для применения обеспечительных мер необходимо соблюсти следующие условия:

- Необходимость в обеспечении иска: Обеспечительные меры могут быть приняты на любом этапе рассмотрения дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного постановления, а также в целях предотвращения причинения заявителю существенного ущерба.

- В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны следующие данные:

наименование арбитражного суда, в который подается заявление; наименование истца и ответчика, их место нахождения или место жительства; предмет спора; размер имущественных требований; обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска; обеспечительная мера, которую просит принять истец; перечень прилагаемых документов.

В заявлении также могут быть указаны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.

- Соразмерность мер: Обеспечительные меры должны соответствовать заявленному требованию и не превышать его.

2) Какие виды обеспечительных мер могут быть применены туркменскими судами?

Суды Туркменистана могут применять такие виды обеспечительных мер как - наложение ареста на имущество или денежные средства, запрещение совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, приостановление взыскания по исполнительному документу, возложение обязательства совершить определенные действия, а также передача спорного имущества на хранения.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Для применения обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах, которое может быть подано посредством заполнения формы в письменном виде, а также посредством заполнения формы, размещенном на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Также прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица подавшего заявление на его подписание.

С учетом специфики и обстоятельств дела, истец может представить любые доказательства, подтверждающие, что непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного постановления, а также приведет к значительному ущербу для истца.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Туркменистане?

Меры обеспечения иска действуют до исполнения судебного постановления либо до отмены этих мер.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Туркменистане?

Определение суда об обеспечении иска может быть обжаловано, однако подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнения этого определения.

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