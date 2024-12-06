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6 December 2024

Обеспечительные меры в судебном процессе в Туркменистане

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GRATA International

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Согласно положениям процессуального законодательства Туркменистана, для приме
Turkmenistan Litigation, Mediation & Arbitration
Ikbal Said Alauddin,Vepa Kadyrov,Annamenli Rozymyradova
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1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Туркменистане?

Согласно положениям процессуального законодательства Туркменистана, для применения обеспечительных мер необходимо соблюсти следующие условия: 

- Необходимость в обеспечении иска: Обеспечительные меры могут быть приняты на любом этапе рассмотрения дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного постановления, а также в целях предотвращения причинения заявителю существенного ущерба.

- В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны следующие данные:

  1. наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
  2. наименование истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
  3. предмет спора;
  4. размер имущественных требований;
  5. обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
  6. обеспечительная мера, которую просит принять истец;
  7. перечень прилагаемых документов.

В заявлении также могут быть указаны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.

- Соразмерность мер: Обеспечительные меры должны соответствовать заявленному требованию и не превышать его.

2) Какие виды обеспечительных мер могут быть применены туркменскими судами? 

Суды Туркменистана могут применять такие виды обеспечительных мер как - наложение ареста на имущество или денежные средства, запрещение совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, приостановление взыскания по исполнительному документу, возложение обязательства совершить определенные действия, а также передача спорного имущества на хранения.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Для применения обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах, которое может быть подано посредством заполнения формы в письменном виде, а также посредством заполнения формы, размещенном на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Также прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица подавшего заявление на его подписание.

С учетом специфики и обстоятельств дела, истец может представить любые доказательства, подтверждающие, что непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного постановления, а также приведет к значительному ущербу для истца.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Туркменистане?

Меры обеспечения иска действуют до исполнения судебного постановления либо до отмены этих мер.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Туркменистане?

Определение суда об обеспечении иска может быть обжаловано, однако подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнения этого определения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
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Ikbal Said Alauddin
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Vepa Kadyrov
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Kerim Balkanov
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Annamenli Rozymyradova
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