Обеспечительные меры в судебном процессе в Туркменистане

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Туркменистане?
Согласно положениям процессуального законодательства Туркменистана, для применения обеспечительных мер необходимо соблюсти следующие условия:
- Необходимость в обеспечении иска: Обеспечительные меры могут быть приняты на любом этапе рассмотрения дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного постановления, а также в целях предотвращения причинения заявителю существенного ущерба.
- В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны следующие данные:
- наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
- наименование истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
- предмет спора;
- размер имущественных требований;
- обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;
- обеспечительная мера, которую просит принять истец;
- перечень прилагаемых документов.
В заявлении также могут быть указаны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.
- Соразмерность мер: Обеспечительные меры должны соответствовать заявленному требованию и не превышать его.
2) Какие виды обеспечительных мер могут быть применены туркменскими судами?
Суды Туркменистана могут применять такие виды обеспечительных мер как - наложение ареста на имущество или денежные средства, запрещение совершать определенные действия, приостановление реализации имущества, приостановление взыскания по исполнительному документу, возложение обязательства совершить определенные действия, а также передача спорного имущества на хранения.
3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?
Для применения обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах, которое может быть подано посредством заполнения формы в письменном виде, а также посредством заполнения формы, размещенном на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Также прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица подавшего заявление на его подписание.
С учетом специфики и обстоятельств дела, истец может представить любые доказательства, подтверждающие, что непринятие обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного постановления, а также приведет к значительному ущербу для истца.
4) Как долго действуют обеспечительные меры в Туркменистане?
Меры обеспечения иска действуют до исполнения судебного постановления либо до отмены этих мер.
5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Туркменистане?
Определение суда об обеспечении иска может быть обжаловано, однако подача жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает исполнения этого определения.
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