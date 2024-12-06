Обеспечительные меры в судебном процессе в Таджикистане

Для принятия судом обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечит&

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Таджикистане?

Для принятия судом обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах. Заявление может быть подано одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до принятия судебного акта.

В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны:

наименование экономического суда, в который подается заявление; наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства; предмет спора; размер имущественных требований; обоснование причины обращения с заявлением об обеспечительных мерах; обеспечительная мера, которую просит принять истец; перечень прилагаемых документов.

К заявлению об обеспечительных мерах также прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2) ⁠Какие виды обеспечительных мер могут быть применены таджикскими судами?

Законодательством Таджикистане предусмотрены следующие обеспечительных меры:

наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Для о применении обеспечительных мер необходимо заявление лица, участвующего в деле, об их применении.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Таджикистане?

В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Таджикистане?

Да, определение суда об обеспечительных мерах или об отказе в обеспечительных мерах может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об обеспечительных мерах не приостанавливает исполнение этого определения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.