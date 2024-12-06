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6 December 2024

Обеспечительные меры в судебном процессе в Таджикистане

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GRATA International

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Для принятия судом обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечит&
Tajikistan Litigation, Mediation & Arbitration
Kamoliddin Mukhamedov
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1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Таджикистане?

Для принятия судом обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах. Заявление может быть подано одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до принятия судебного акта.

В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны:

  1. наименование экономического суда, в который подается заявление;
  2. наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
  3. предмет спора;
  4. размер имущественных требований;
  5. обоснование причины обращения с заявлением об обеспечительных мерах;
  6. обеспечительная мера, которую просит принять истец;
  7. перечень прилагаемых документов.

К заявлению об обеспечительных мерах также прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2) ⁠Какие виды обеспечительных мер могут быть применены таджикскими судами?

Законодательством Таджикистане предусмотрены следующие обеспечительных меры:

  • наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
  • запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
  • возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
  • передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
  • приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
  • приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Для о применении обеспечительных мер необходимо заявление лица, участвующего в деле, об их применении.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Таджикистане?

В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Таджикистане?

Да, определение суда об обеспечительных мерах или об отказе в обеспечительных мерах может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об обеспечительных мерах не приостанавливает исполнение этого определения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Kamoliddin Mukhamedov
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