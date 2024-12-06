Обеспечительные меры в судебном процессе в Таджикистане

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Таджикистане?
Для принятия судом обеспечительных мер необходимо подать заявление об обеспечительных мерах. Заявление может быть подано одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу до принятия судебного акта.
В заявлении об обеспечительных мерах должны быть указаны:
- наименование экономического суда, в который подается заявление;
- наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;
- предмет спора;
- размер имущественных требований;
- обоснование причины обращения с заявлением об обеспечительных мерах;
- обеспечительная мера, которую просит принять истец;
- перечень прилагаемых документов.
К заявлению об обеспечительных мерах также прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
2) Какие виды обеспечительных мер могут быть применены таджикскими судами?
Законодательством Таджикистане предусмотрены следующие обеспечительных меры:
- наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;
- запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
- возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;
- передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;
- приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
- приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.
Судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.
Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?
Для о применении обеспечительных мер необходимо заявление лица, участвующего в деле, об их применении.
4) Как долго действуют обеспечительные меры в Таджикистане?
В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.
В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Таджикистане?
Да, определение суда об обеспечительных мерах или об отказе в обеспечительных мерах может быть обжаловано. Подача жалобы на определение об обеспечительных мерах не приостанавливает исполнение этого определения.
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