Обеспечительные меры в судебном процессе в Беларуси

Обеспечение иска допускается на любой стадии судебного процесса, если непринятие

1) Какие условия необходимо соблюсти для применения обеспечительных мер в Беларуси?

Обеспечение иска допускается на любой стадии судебного процесса, если непринятие мер по его обеспечению может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (ст. 113 ХПК).

Экономический суд рассматривает вопрос о применении мер по обеспечению иска на основании соответствующего ходатайства Истца.

2) ⁠Какие виды обеспечительных мер могут быть применены белорусскими судами?

Мерами по обеспечению иска могут быть:

наложение ареста на недвижимость или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц; наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях; запрещение ответчику совершать определенные действия; возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия; приостановление взыскания по исполнительному документу в случае предъявления исков о признании таких документов не подлежащими исполнению; приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста; временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся ответчиками, на выезд из Республики Беларусь; иные меры, предусмотренные белорусским процессуальным законодательством.

В Беларуси одновременно допустимо ходатайствовать о применении нескольких мер по обеспечению иска (ч. 2 ст. 116 ХПК). Однако в таком случае необходимо, чтобы они в совокупности были соизмеримы с заявленными требованиями.

3) Какие документы и доказательства необходимы для подачи ходатайства о применении обеспечительных мер?

Белорусским процессуальным законодательством не предусмотрен конкретный перечень документов и доказательств, представление которых является достаточным основанием для принятия судом мер по обеспечению иска.

Истцом могут быть представлены любые доказательства, подтверждающие, что непринятие мер по обеспечению иска в отношении Ответчика может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Например, Истцом могут быть представлены сведения о действиях ответчика, направленных на отчуждение имущества, или об уклонении от погашения задолженности и т.д.

4) Как долго действуют обеспечительные меры в Беларуси?

Обеспечительные меры действуют до их отмены.

Истец вправе подать в суд ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Также экономический суд при принятии судебного постановления по итогам рассмотрения дела или после его принятия вправе вынести определение об отмене ранее установленных обеспечительных мер.

5) Можно ли обжаловать применение обеспечительных мер в Беларуси?

Определение экономического суда по вопросам обеспечения иска может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение 15 рабочих дней в апелляционную инстанцию экономического суда области (города Минска), которым было вынесено соответствующее определение.

Определения экономического суда об отмене обеспечения иска не могут быть обжалованы.

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