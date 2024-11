Video | Ruud Brunninkhuis | Webinar Academie voor de Rechtspraktijk | 17 juni 2024

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Op 17 juni waren Ruud Brunninkhuis, Frank Verstijlen en Frank van de Wakker te gast bij de Academie voor de Rechtspraak voor een live webinar.

Waar ging deze webinar over? De rechtbank Rotterdam heeft in

het IHC-vonnis geoordeeld dat financiers in het kader van een WHOA-akkoord verplicht kunnen worden om nieuwe financiering te verstrekken op basis van een bestaande financieringsovereenkomst, maar onder gewijzigde voorwaarden. In de literatuur en in de praktijk is daar twijfel over ontstaan. De PG concludeert dat dit niet kan. Wat gaat de Hoge Raad doen?

Kijk het webinar hier terug:

Originally published 20 June 2024

