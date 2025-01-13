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13 January 2025

Изменения В Мониторинге Сделок В Рамках Трансфертного Ценообразования

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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30 декабря 2024 года был опубликован Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova
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30 декабря 2024 года был опубликован Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 866 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 194 «Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок» (далее – «Приказ»).

Приказом был расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок в рамках трансфертного ценообразования. В частности, теперь отчетность по мониторингу сделок в рамках трансфертного ценообразования необходимо предоставлять по полученным и выданным займам, а также международным деловым операциям, связанным с:

  • углем каменным, брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученными из каменного угля;
  • лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата;
  • водородом, газами инертными и прочими неметаллами;
  • углеводородами циклическими;
  • полимерами этилена в первичных формах;
  • полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
  • серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной;
  • алюминием необработанным;
  • проволокой алюминиевой;
  • кадмием;
  • полуфабрикатами из железа или нелегированной стали;
  • прокатом плоским из железа или нелегированной стали
  • прокатом плоским из коррозионностойкой стали
  • рудами и концентратами драгоценных металлов
  • искусственным корундом определенного или неопределенного химического состава, а также оксидом и гидроксидом алюминия;
  • рисом;
  • ячменем
  • мукой пшеничной или пшенично-ржаной;
  • семенами льна;
  • семенами подсолнечника;
  • маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава;
  • фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным;
  • удобрениями минеральными или химическими, содержащими 2 или 3 питательных элемента: азот, фосфор и калий, удобрениями прочими, товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, бруттомасса которых не превышает 10 кг;
  • коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; соединением скандия.

Приказ вступает в силу 10 января 2025 года.

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Assel Ilyassova
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