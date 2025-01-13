Изменения В Мониторинге Сделок В Рамках Трансфертного Ценообразования

30 декабря 2024 года был опубликован Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 866 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 194 «Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат мониторингу сделок» (далее – «Приказ»).
Приказом был расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок в рамках трансфертного ценообразования. В частности, теперь отчетность по мониторингу сделок в рамках трансфертного ценообразования необходимо предоставлять по полученным и выданным займам, а также международным деловым операциям, связанным с:
- углем каменным, брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученными из каменного угля;
- лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата;
- водородом, газами инертными и прочими неметаллами;
- углеводородами циклическими;
- полимерами этилена в первичных формах;
- полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах;
- серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной;
- алюминием необработанным;
- проволокой алюминиевой;
- кадмием;
- полуфабрикатами из железа или нелегированной стали;
- прокатом плоским из железа или нелегированной стали
- прокатом плоским из коррозионностойкой стали
- рудами и концентратами драгоценных металлов
- искусственным корундом определенного или неопределенного химического состава, а также оксидом и гидроксидом алюминия;
- рисом;
- ячменем
- мукой пшеничной или пшенично-ржаной;
- семенами льна;
- семенами подсолнечника;
- маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава;
- фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным;
- удобрениями минеральными или химическими, содержащими 2 или 3 питательных элемента: азот, фосфор и калий, удобрениями прочими, товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, бруттомасса которых не превышает 10 кг;
- коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; соединением скандия.
Приказ вступает в силу 10 января 2025 года.
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