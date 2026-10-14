캉신, 2026 일본 지식재산·정보 전시회 및 컨퍼런스에 참가

캉신이 제35회 2026 일본 지식재산·정보 전시회 및 컨퍼런스에 참가하여 도쿄국제전시장에서 일본 및 전 세계의 지식재산 전문가들과 교류했다. 40여 년의 역ፄ

9월 16일부터 18일까지, 제35회 2026 일본 지식재산·정보 전시회 및 컨퍼런스(2026 Intellectual Property Information Fair & Conference)가 도쿄국제전시장(도쿄 빅사이트, Tokyo Big Sight) 동홀 3호관에서 개최되었다. 이번 전시회는 일반사단법인 발명추진협회, 일반재단법인 일본특허정보기구(Japio), 산케이신문사가 공동 주최했다. 캉신은 일본 지식재산 분야의 중요한 전문 전시회에 다시 참가하여, 일본 및 전 세계의 지식재산 종사자, 기업 대표 및 전문 기관과 함께 도쿄에 모여 대면 교류를 통해 업계 발전 동향을 함께 논의하고 국제 교류와 협력을 심화했다.

일본 지식재산 분야에서 오랜 역사와 폭넓은 업계 영향력을 지닌 전문 전시회로서, 이 전시회는 1981년 창설 이래 40여 년간 지속적으로 개최되어 왔다. 전시 내용은 전통적인 특허, 실용신안에서 디자인, 상표 등 더욱 폭넓은 지식재산 분야로 확대되었으며, 다양한 국가와 지역의 지식재산 전문가들에게 교류의 장을 마련해 주고 있다.

전시회를 매개로, 중국 지식재산 실무를 교류하다

전시회 기간 동안 캉신 팀은 현장 참석자들과 대면 교류를 진행하며, 중국 지식재산 보호, 기업의 글로벌 지식재산 포트폴리오 구축 및 크로스보더 지식재산 서비스 등의 주제를 중심으로 실무 경험을 공유했으며, 일본 및 기타 국가와 지역의 지식재산 전문가들과 업계 발전 동향 및 국제 협력 기회에 대해 심도 있게 소통했다.

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